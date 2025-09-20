20 сентября 2025, 11:55

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Instagram* @khabib_nurmagomedov)

Хабиб Нурмагомедов — имя, которое стало символом непобедимости, дисциплины и преданности традициям в мире смешанных единоборств. Этот российский боец дагестанского происхождения не только достиг вершин спортивной карьеры, но и стал вдохновением для миллионов по всему миру. О том, как спортсмен добился успеха и как живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Налоговые проблемы и роскошное имущество Слухи о «бегстве» из России и реальное положение дел в 2025 году



Биография

«Я спросил тогда отца: "А он кусаться не будет?" Тот ответил: "Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы". Так вся жизнь у меня и прошла в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь», — рассказывал Хабиб про ролик в интервью Первому каналу.

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Instagram* @khabib_nurmagomedov)



Налоговые проблемы и роскошное имущество

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Instagram* @khabib_nurmagomedov)



«У нас был сложный с точки зрения толкования норм права вопрос о налогах на сумму порядка 26 миллионов рублей. Юристы имели одно мнение, налоговый орган — другое, но после проверки вышестоящего налогового органа мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке», — объяснил «Матч ТВ» менеджера Хабиба Ризван Магомедов.

Слухи о «бегстве» из России и реальное положение дел в 2025 году