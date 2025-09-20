Роскошный автопарк, многомиллионные долги перед ФНС и бегство в ОАЭ: Как сейчас живет звезда UFC Хабиб Нурмагомедов?
Хабиб Нурмагомедов — имя, которое стало символом непобедимости, дисциплины и преданности традициям в мире смешанных единоборств. Этот российский боец дагестанского происхождения не только достиг вершин спортивной карьеры, но и стал вдохновением для миллионов по всему миру. О том, как спортсмен добился успеха и как живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Биография
Хабиб Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в селе Сильди Дагестанской АССР. По национальности он аварец, исповедует ислам суннитского толка. С детства Хабиб воспитывался в строгих традициях, присущих народам Кавказа, что во многом сформировало его характер и жизненные принципы.
Спортивный путь Хабиба начался под руководством его отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который стал для него не только тренером, но и духовным наставником. Уже в девять лет Хабиб впервые поборолся с медвежонком — эпизод, который позже стал легендарным и символизировал суровые условия тренировок будущего чемпиона.
«Я спросил тогда отца: "А он кусаться не будет?" Тот ответил: "Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы". Так вся жизнь у меня и прошла в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь», — рассказывал Хабиб про ролик в интервью Первому каналу.
В 2020 году семью Нурмагомедовых постигла тяжелая утрата — от осложнений, вызванных COVID-19, скончался отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Это событие стало переломным моментом в карьере бойца, и во многом повлияло на его решение завершить выступления в октагоне. Профессиональная карьера спортсмена завершилась с выдающимся результатом — 29 побед и ни одного поражения. Такой результат является одним из самых впечатляющих в истории смешанных единоборств.
Хабиб был известен своим доминирующим грэпплингом и беспрецедентными навыками борьбы. Его фирменный прием — «удушение сзади» — стал кошмаром для многих соперников. Стиль Нурмагомедова представлял собой уникальное сочетание самбо, дзюдо и грэпплинга. За свою карьеру он удостоился звания чемпиона UFC в легком весе и три раза успешно защитил этот титул против Конора Макгрегора, Дастина Пуарье и Джастина Гейджи. Хабиб является обладателем премии «Выступление вечера» (три раза), рекордсменом по количеству тейкдаунов за один бой (21 тейкдаун в бою против Абеля Трухильо) и первым россиянином, включенным в Зал славы UFC (2022 год).
Налоговые проблемы и роскошное имущество
В апреле 2024 года ФНС заблокировала счета Нурмагомедова из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов на общую сумму 302 миллиона рублей (около $3,2 млн). Основанием для взыскания стали доходы, полученные из-за рубежа в период с 2019 по 2021 годы. Судебные приставы начали процедуру ареста имущества спортсмена на 79 миллионов рублей, включая его семейный дом в Дагестане и роскошный автопарк. Налоговая также заблокировала счета связанных с ним организаций — промоушена Eagle FC и благотворительного фонда.
В августе 2024 года Нурмагомедов полностью погасил основной долг в 302 миллиона рублей, и арест с его имущества был снят. Однако вскоре выяснилось, что у бойца остались невыполненные налоговые обязательства. Уже в июне 2024 года появилась информация о новом долге в 3,5 миллиона рублей, который образовался всего за месяц. А в июле 2025 года стало известно об очередной задолженности перед ФНС в размере 1,8 миллиона рублей.
Налоговые органы предположили, что средства, которые должны были пойти на уплату налогов, могли быть использованы для приобретения отелей и запуска бизнеса в Турции и ОАЭ. Команда Хабиба опровергла эти обвинения, заявив, что информация о налоговой задолженности «неточная».
«У нас был сложный с точки зрения толкования норм права вопрос о налогах на сумму порядка 26 миллионов рублей. Юристы имели одно мнение, налоговый орган — другое, но после проверки вышестоящего налогового органа мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке», — объяснил «Матч ТВ» менеджера Хабиба Ризван Магомедов.
Несмотря на проблемы с налогами, Хабиб построил впечатляющую бизнес-империю, которая включает: Eagle Fighting Championship (EFC) — промоушен ММА, приобретенный за $1 млн, M-EAT by Khabib — сеть ресторанов, инвестиции в недвижимость в Турции и ОАЭ и сельскохозяйственный бизнес в Дагестане. Состояние Нурмагомедова оценивается в $40 миллионов, что делает его одним из самых богатых бывших бойцов ММА.
Кроме того, Нурмагомедов владеет впечатляющим автопарком, в который входят: Ferrari California T (примерная стоимость 25,5 млн рублей), Mercedes-Benz AMG GT S (13,6 млн рублей), Mercedes-Benz S-Class (10,3 млн рублей), BMW 7-й серии (8,5 млн рублей), Toyota Land Cruiser (7,2 млн рублей) и Toyota Tacoma (3,7 млн рублей). Общая стоимость автопарка оценивается более чем в 68 миллионов рублей.
Слухи о «бегстве» из России и реальное положение дел в 2025 году
В мае 2024 года в международных СМИ появились сообщения о том, что Хабиб Нурмагомедов якобы покинул Россию и принял гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Расследовательский центр «Досье» сообщил, что Хабиб Нурмагомедов скрывает имеющееся у него гражданство Объединённых Арабских Эмиратов. В качестве доказательства источник ссылался на форму проверки сайта пограничной службы США, согласно которой Нурмагомедов въезжал в Штаты по документам гражданина ОАЭ.
Несмотря на слухи о «бегстве», Нурмагомедов продолжает активно жить и работать в России, особенно в родном Дагестане. Он завершил масштабный проект по строительству высокогорного тренировочного комплекса в горах Дагестана, вложив в него около 500 миллионов рублей. Нурмагомедов часто бывает за границей, особенно в США и ОАЭ, но это связано с его бизнес-проектами и публичными выступлениями, жить он по-прежнему продолжает в России.
По словам представителей спортсмена, слухи о «бегстве» Хабиба Нурмагомедова из России не соответствуют действительности, а проблемы с налоговыми органами, но он решает в установленном порядке. Основной долг перед ФНС был погашен в августе 2024 года. Повторная блокировка счетов в 2025 году была связана с техническими вопросами подачи декларации, а не с уклонением от уплаты налогов.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.