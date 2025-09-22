Экс‑вокалистка группы Hi‑Fi должна ФНС крупную сумму
Экс‑вокалистка группы Hi‑Fi Татьяна Терёшина накопила долг перед налоговой в размере 487 тыс. рублей и из‑за этого решила вернуться в шоу‑бизнес.
Как пишет телеграм-канал Mash, недавно она выпустила первый за несколько лет трек. Долг сформировался так: 317 тыс. рублей задолженности перед ФНС и около 170 тыс. рублей штрафов — часть из них относится к нарушениям правил парковки и неуплате налогов. В последнее время звезду разыскивают судебные приставы, которые хотят взыскать с неё 125 тыс. рублей.
Терёшина уже выложила песню о сложных отношениях и рассчитывает зарабатывать на творчестве через монетизацию своих композиций.
Певица фактически отсутствовала в медиапространстве с 2022 года. Тогда женщина развелась с бизнесменом Олегом Курбатовым, с которым была в браке четыре года и от которого у неё сын Арсений. Еще у Терёшиной есть ребёнок от телеведущего Вячеслава Никитина. Последние годы она была домохозяйкой и лишь иногда появлялась на телевизионных ток‑шоу. Концертную деятельность не вела.
*Запрещен в РФ
