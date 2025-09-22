Экс‑вокалистка группы Hi‑Fi должна ФНС крупную сумму

22 сентября 2025, 12:45

Mash: Экс‑вокалистка группы Hi‑Fi Татьяна Терешина должна ФНС 487 тыс. руб

Татьяна Терешина (Фото: Instagram*/tanya_tereshina)

Экс‑вокалистка группы Hi‑Fi Татьяна Терёшина накопила долг перед налоговой в размере 487 тыс. рублей и из‑за этого решила вернуться в шоу‑бизнес.