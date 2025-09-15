Блогер и телеведущий Дима Масленников рассчитался с долгами перед ФНС

15 сентября 2025, 19:22

Дима Масленников погасил налоговую задолженность на сумму свыше 2 млн рублей

Дима Масленников (Фото: Instagram* / @dima_maslen)

В начале сентября в прессе появилась информация о крупной задолженности блогера и ведущего Димы Масленникова перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга, числившаяся за его ИП, превышала 2 миллиона рублей — конкретно 2 миллиона 83 тысячи. Тогда сообщалось, что при невыплате средств Масленников мог столкнуться с блокировкой счетов.