Блогер и телеведущий Дима Масленников рассчитался с долгами перед ФНС

Дима Масленников погасил налоговую задолженность на сумму свыше 2 млн рублей
Дима Масленников (Фото: Instagram* / @dima_maslen)

В начале сентября в прессе появилась информация о крупной задолженности блогера и ведущего Димы Масленникова перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга, числившаяся за его ИП, превышала 2 миллиона рублей — конкретно 2 миллиона 83 тысячи. Тогда сообщалось, что при невыплате средств Масленников мог столкнуться с блокировкой счетов.



Как стало известно «Постньюс», ситуация разрешилась — блогер выплатил всю сумму, и на сегодняшний день никаких неоплаченных начислений за ним не числится.

Ранее тот же источник сообщал, что Масленников свернул сотрудничество с собственным брендом чипсов KIXX!, запущенным осенью 2024 года. Продукция включала оригинальные вкусы — такие как «призрачная паприка», «игра в краба», «чизбастерс», «мистический гриль» и «не просто соль».

Несмотря на креативный подход, проект оказался не слишком прибыльным: при выручке в районе 14 миллионов рублей чистая прибыль за год составила всего 138 тысяч.

*принадлежит Meta, запрещённой в России

Софья Метелева

