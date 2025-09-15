Блогер и телеведущий Дима Масленников рассчитался с долгами перед ФНС
В начале сентября в прессе появилась информация о крупной задолженности блогера и ведущего Димы Масленникова перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга, числившаяся за его ИП, превышала 2 миллиона рублей — конкретно 2 миллиона 83 тысячи. Тогда сообщалось, что при невыплате средств Масленников мог столкнуться с блокировкой счетов.
Как стало известно «Постньюс», ситуация разрешилась — блогер выплатил всю сумму, и на сегодняшний день никаких неоплаченных начислений за ним не числится.
Ранее тот же источник сообщал, что Масленников свернул сотрудничество с собственным брендом чипсов KIXX!, запущенным осенью 2024 года. Продукция включала оригинальные вкусы — такие как «призрачная паприка», «игра в краба», «чизбастерс», «мистический гриль» и «не просто соль».
Несмотря на креативный подход, проект оказался не слишком прибыльным: при выручке в районе 14 миллионов рублей чистая прибыль за год составила всего 138 тысяч.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
Читайте также: