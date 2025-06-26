Долг блогера Митрошиной перед ФНС вырос на 17,5 млн рублей
Задолженность блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой налоговой увеличилась на 17,5 млн рублей и теперь превышает превысила 200 млн руб. Об этом сообщает «Постньюс».
«Сейчас на «Матери бложьей» числится непогашенный долг в размере 201 млн 173 тыс. руб. В начале июня эта сумма составляла 183 млн 724 тыс. руб. С чем связано увеличение задолженности, не уточняется», — говорится в статье.
Издание напомнило, что в июне Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Митрошиной до 24 августа. Ее обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Девушке нельзя общаться со свидетелями и участниками дела, пользоваться интернетом и телефоном. Контакты разрешены только с близкими родственниками.
Напомним, Митрошину задержали в Сочи 7 марта, через три дня ее поместили под домашний арест. Блогеру грозит до семи лет тюрьмы.