08 июня 2025, 10:56

Baza: Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой почти 184 млн рублей

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой крупную сумму. Об этом пишет Telegram-канал Baza.