Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой крупную сумму
Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой крупную сумму. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Теперь долг Митрошиной составляет почти 184 млн рублей.
В 2023 году против блогерши уже было возбуждено дело об уклонении от налогов на 120 млн рублей. Спустя время она оплатила всю задолженность, и дело было закрыто.
В настоящее время Александра находится под домашним арестом.
Напомним, в отношении Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Версия следствия гласит, что она легализовала 127 млн рублей, которые остались после неуплаты налогов, приобретя на них недвижимость в Москве. Блогер полностью признала свою вину.
*Запрещен в РФ
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