Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой крупную сумму

Baza: Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой почти 184 млн рублей
Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой крупную сумму. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Теперь долг Митрошиной составляет почти 184 млн рублей.

В 2023 году против блогерши уже было возбуждено дело об уклонении от налогов на 120 млн рублей. Спустя время она оплатила всю задолженность, и дело было закрыто.

В настоящее время Александра находится под домашним арестом.

Напомним, в отношении Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Версия следствия гласит, что она легализовала 127 млн рублей, которые остались после неуплаты налогов, приобретя на них недвижимость в Москве. Блогер полностью признала свою вину.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1