С блогера Лерчек и её бывшего мужа требуют миллион рублей через суд

В Москву в ночь с воскресенья на понедельник, 27-28 апреля, могут прийти заморозки до -3 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, похолодание продлится в столице 2-3 дня, а после снова начнет теплеть.