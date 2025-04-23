С блогера Лерчек и её бывшего мужа требуют миллион рублей через суд

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С фирмы блогера Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина требуют взыскать через суд порядка миллиона рублей.
Осенью прошлого года Лерчек и её экс-супруга отправили под домашний арест. Несмотря на это, их совместный бизнес не приостановил работу. У блогеров в собственности есть общая фирма, которая занимается розничной торговлей. Ранее её прибыль составляла 658 миллионов рублей, а в 2024 году компания начала терпеть убытки на 98 миллионов рублей.
Теперь стало известно, что против фирмы подали иск в суд из-за экономических споров по гражданским правоотношениям. Истцом выступило ООО «Эпикстарс», требующее с блогеров почти миллион рулей, пишет «Комсомольская правда».
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Теперь стало известно, что против фирмы подали иск в суд из-за экономических споров по гражданским правоотношениям. Истцом выступило ООО «Эпикстарс», требующее с блогеров почти миллион рулей, пишет «Комсомольская правда».
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Анастасия Чинкова