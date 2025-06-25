Муж блогера Митрошиной впервые высказался об её аресте: «Паники нет»

25 июня 2025, 19:50

Муж арестованной блогерши Митрошиной подтвердил заключение брака с ней

Тимур Кошкаров и Александра Митрошина (фото: Instagram* @timur_koshkarov)

Муж блогера Александры Митрошиной впервые прокомментировал её арест. Тимур Кошкаров опубликовал в личном блоге фотографии с их свадьбы.





По словам мужчины, торжество состоялось 7 февраля этого года в консульстве Дубая. Пара не собиралась афишировать заключение брака, однако сделать это заставили обстоятельства.



Также Кошкаров отреагировал на слухи о том, что он якобы намеренно подставил Митрошину и заманил её в Россию.





«Мы родились в России, здесь наш дом и семья. Мы не скрывались, не боялись. Уже были здесь в декабре, и всё было спокойно», – отметил супруг блогера.

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