Муж блогера Митрошиной впервые высказался об её аресте: «Паники нет»
Муж арестованной блогерши Митрошиной подтвердил заключение брака с ней
Муж блогера Александры Митрошиной впервые прокомментировал её арест. Тимур Кошкаров опубликовал в личном блоге фотографии с их свадьбы.
По словам мужчины, торжество состоялось 7 февраля этого года в консульстве Дубая. Пара не собиралась афишировать заключение брака, однако сделать это заставили обстоятельства.
Также Кошкаров отреагировал на слухи о том, что он якобы намеренно подставил Митрошину и заманил её в Россию.
«Мы родились в России, здесь наш дом и семья. Мы не скрывались, не боялись. Уже были здесь в декабре, и всё было спокойно», – отметил супруг блогера.После он добавил, что не поддаётся панике, а домашний арест только сблизил их с Александрой.
Напомним, что Митрошина была задержана в аэропорту Сочи 7 марта. Её обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала средства, которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.
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