Долг Лерчек перед ФНС превысил 173 млн рублей
Задолженность блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) перед Федеральной Налоговой Службой превысила 173 млн рублей, увеличившись с ноября еще на 3,9 млн.
По данным «Постньюс», счета Чекалиной заблокировали еще в июле текущего года.
«Сегодня в Москве должно пройти очередное судебное заседание по ее уголовному делу о выводе 250 млн руб. за рубеж», — говорится в материале издания.
Сама Чекалина вину не признает и утверждает, что занималась только созданием контента для соцсетей. По ее словам, организацией и продажей марафонов занималась компания E‑FITNESS‑FZCO, которая зарегистрирована в ОАЭ.
Напомним, на сегодняшний день беременная блогер находится под домашним арестом.