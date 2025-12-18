Долг Лерчек перед ФНС превысил 173 млн рублей

18 декабря 2025, 12:21

Фото: iStock/blinow61

Задолженность блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) перед Федеральной Налоговой Службой превысила 173 млн рублей, увеличившись с ноября еще на 3,9 млн.





По данным «Постньюс», счета Чекалиной заблокировали еще в июле текущего года.





«Сегодня в Москве должно пройти очередное судебное заседание по ее уголовному делу о выводе 250 млн руб. за рубеж», — говорится в материале издания.