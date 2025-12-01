«Интересный опыт»: блогер Лерчек рассказала о тайных отношениях с тренером по танцам

01 декабря 2025, 19:50

Беременная Лерчек поделилась опытом построения отношений вне соцсетей

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Валерия Лерчек в беседе с журналистами у здания Гагаринского суда Москвы рассказала о своих отношениях с тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. Об этом сообщает Super.





По её словам, период, когда она не могла пользоваться социальными сетями, стал для неё необычным и интересным опытом.





«Строить отношения без лишних посторонних глаз — это тоже интересный опыт. Не когда всё делается на Instagram*, на картинку, а просто для себя и для души», — пояснила блогер.

«На самом деле вредно, но скажу, что ни в одну другую обувь, в сапоги, я не помещаюсь. Мне кажется, приходить в кроссовках к судье <...> это будет неуважительно. Носочки одену, они у меня есть», — добавила Лерчек.