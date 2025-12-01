Адвокат Лерчек указал на многочисленные нарушения в деле о переводе средств за границу
Защита Лерчек заявляет о непрозрачности обвинения и отсутствии вины клиентки
Адвокат блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщил, что защита обнаружила множество нарушений в уголовном деле, связанном с якобы незаконным переводом денежных средств за рубеж. Об этом сообщает Super.
По словам юриста, обвинение сформулировано неясно, и сама блогерша не признаёт своей вины.
«Мы считаем, что по делу допущено большое количество нарушений. Нам, по сути, не предъявлено обвинение, как я полагаю, в том виде, в котором оно должно быть, чтобы мы поняли, что происходит», — пояснил защитник.Юрист отметил, что следствие рассматривает предпринимательскую деятельность Лерчек как преступную из-за того, что оплата за онлайн-марафоны поступала из России в зарубежную компанию.
При этом защита утверждает, что продукт продавался через фирму, зарегистрированную в ОАЭ, и Чекалина не получала дохода от этих транзакций. Деньги переводились между компаниями, с которыми многодетная мама, по словам адвоката, не имеет прямого отношения.