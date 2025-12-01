Адвокат Лерчек указал на многочисленные нарушения в деле о переводе средств за границу

01 декабря 2025, 20:01

Защита Лерчек заявляет о непрозрачности обвинения и отсутствии вины клиентки

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Адвокат блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщил, что защита обнаружила множество нарушений в уголовном деле, связанном с якобы незаконным переводом денежных средств за рубеж. Об этом сообщает Super.





По словам юриста, обвинение сформулировано неясно, и сама блогерша не признаёт своей вины.





«Мы считаем, что по делу допущено большое количество нарушений. Нам, по сути, не предъявлено обвинение, как я полагаю, в том виде, в котором оно должно быть, чтобы мы поняли, что происходит», — пояснил защитник.