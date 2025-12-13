Беременную Лерчек с обнажённым животом снял её жених из Аргентины
Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, поделился в соцсетях тёплым семейным видео с участием Валерии Чекалиной и её детей.
В кадре беременная блогерша предстала с обнажённым животом, а её дочь Алиса с нежностью общалась с будущим братом или сестрой.
Сейчас Лерчек находится под домашним арестом — с осени прошлого года ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом, из-за чего она временно лишена возможности вести блог, который был основным источником дохода.
Несмотря на ограничения, в её жизни происходит важное событие: Валерия ждёт четвёртого ребёнка от своего нового избранника — 37-летнего танцора из Аргентины.
Луису удалось выстроить тёплые и доверительные отношения с детьми возлюбленной. На опубликованных кадрах видно, как Алиса обращается к маминому животу, задаёт вопросы будущему малышу и просит его «ответить потом».
Сквиччиарини подсказывал девочке говорить ближе и громче, а затем сам вступил в «диалог» с ребёнком.
В ответ на слова вокруг малыш начал активно шевелиться, что растрогало и детей, и будущего отца. Лерчек в этот момент улыбалась и продолжала чувствовать движения в животе, пока вся семья с умилением наблюдала за происходящим.
