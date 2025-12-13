Достижения.рф

Беременную Лерчек с обнажённым животом снял её жених из Аргентины

Будущий папа-иностранец показал трогательные кадры Лерчек с детьми
Валерия Чекалина с женихом (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, поделился в соцсетях тёплым семейным видео с участием Валерии Чекалиной и её детей.



В кадре беременная блогерша предстала с обнажённым животом, а её дочь Алиса с нежностью общалась с будущим братом или сестрой.

Сейчас Лерчек находится под домашним арестом — с осени прошлого года ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом, из-за чего она временно лишена возможности вести блог, который был основным источником дохода.

Несмотря на ограничения, в её жизни происходит важное событие: Валерия ждёт четвёртого ребёнка от своего нового избранника — 37-летнего танцора из Аргентины.

Луису удалось выстроить тёплые и доверительные отношения с детьми возлюбленной. На опубликованных кадрах видно, как Алиса обращается к маминому животу, задаёт вопросы будущему малышу и просит его «ответить потом».

Сквиччиарини подсказывал девочке говорить ближе и громче, а затем сам вступил в «диалог» с ребёнком.

В ответ на слова вокруг малыш начал активно шевелиться, что растрогало и детей, и будущего отца. Лерчек в этот момент улыбалась и продолжала чувствовать движения в животе, пока вся семья с умилением наблюдала за происходящим.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0