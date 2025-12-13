Беременную Лерчек с обнажённым животом снял её жених из Аргентины

13 декабря 2025, 20:12

Будущий папа-иностранец показал трогательные кадры Лерчек с детьми

Валерия Чекалина с женихом (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, поделился в соцсетях тёплым семейным видео с участием Валерии Чекалиной и её детей.