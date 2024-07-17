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Долги УК Подмосковья за вывоз отходов удалось сократить на 4 млн рублей

17 июля 2024, 16:32
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Долги подмосковных управляющих компаний за вывоз отходов сократились на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«Власти региона усиливают работу по взысканию долгов за вывоз мусора. После встречи с представителями министерства управляющие компании начали активнее покрывать задолженность перед региональными операторами. По итогам встречи 10 управляющих компаний согласились погасить задолженность. Позитивная динамика составила около 4 млн рублей», – отметили в пресс-службе.
Однако четыре компании сотрудничать отказались. В их отношении примут меры судебного взыскания. Они включают пени, судебные издержки и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

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#московская область
В Подмосковье установили более 780 метров ограждений у ж/д путей
17 июля 2024, 16:58

Свыше 780 метров ограждений установили в Московской области возле железнодорожных путей, чтобы перекрыть опасные переходы через рельсы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Обустроили более 780 метров ограждений, из которых 288 метров – железобетонные. Благодаря этому удалось ликвидировать 110 «опасных троп» и снизить количество смертельных случаев», — сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что ограждения были установлены в двенадцати городских округах Московской области. При этом самый большой объём работ был проделан Богородском и Сергиево-Посадском округах, а также в Люберцах.

В министерстве отметили, что на железнодорожных путях в регионе с начала года погибли около ста человек, причём более половины несчастных случаев произошло на нелегальных тропах.

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#железная дорога
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
#алексей гержик
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В Подмосковье наступило время сбора черники
17 июля 2024, 16:54

Фото: iStock / Andris Salmins

В Московской области стартовал сезон сбора черники, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Как сообщают жители Подмосковья и натуралисты, на лесных полянах уже поспели темно-синие ягоды.
«На смену землянике пришла черника. Периодом её сбора считается время с середины июля по сентябрь. Ягоды поспевают, становятся сочными и сладкими. Черника вкусна и полезна. Многие готовят из неё компоты, варенье, джем, перетирают с сахаром. Но лучше всего есть свежие ягоды», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам специалистов, черника в основном произрастает во влажных сосновых и еловых лесах. В Подмосковье черничниками богаты леса на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, а также лесные массивы Сергиево-Посадского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Егорьевского городских округов.

В министерстве напомнили правила сбора черники. Так, не следует собирать несозревшие ягоды – они не дозревают после сбора. Собирать чернику лучше всего в период массового созревания, в сухую погоду, после схода росы. Это снижает вероятность обрыва листьев.

На сбор черники нужно надевать одежду с длинным рукавом и штанинами, а также сапоги во избежание укусов насекомых и змей. Перед употреблением ягоды следует перебрать и промыть под проточной водой.

В Минэкологии напомнили, что сбор общераспространённых видов ягод для собственных нужд разрешён в Подмосковье почти повсеместно. Исключение – особо охраняемые природные территории, где такая деятельность запрещена.

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#подмосковье
#московская область
#растения
#лес
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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«Другого не дано»: как должны наказать блогера из Дагестана, топтавшего крест
Муфтий призвал наказать стримера, растоптавшего и оплевавшего православный крест
17 июля 2024, 16:44

Фото: istockphoto/AleksViking

Блогера Хавиера Ярмагомедова, который глумился над православным крестом в прямом эфире, необходимо строго наказать, согласно законам России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил муфтий Исмаил Бердиев.
«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил – отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — сказал собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн жестко осудил действия Ярмагомедова, призвав правоохранительные органы заняться этим делом, наказав злоумышленника.

По словам самого блогера, он действовал в «целях самозащиты». Позже он принес извинения за то, что растоптал и оплевал крест, однако через некоторое время появилась информация о задержании Ярмагомедова.

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#россия
#дагестан
#блогер
#православие
#уголовное дело
#полиция
#новости
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В выездных администрациях округа Химки приняли участие 1,5 тыс. жителей
17 июля 2024, 16:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

31 выездную администрацию провели в городском округе Химки с начала года, участие в таких встречах приняли более 1500 местных жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На таких встречах можно обратиться не только к представителям администрации, а также к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер», — отметил глава округа Дмитрий Волошин.
Он добавил, что с начала текущего года выездные администрации были проведены во всех микрорайонах округа. В ходе таких встреч жители обсуждают с властями различные актуальные вопросы, чаще всего они касаются сфер ЖКХ, транспорта и благоустройства.

Следующая выездная администрация состоится 18 июля в Старых Химках, она будет проходить в школе №30 с 16:00 до 20:00.

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#химки
#выездная администрация
#дмитрий волошин
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В Подмосковье почти в три раза уменьшилось количество лесных пожаров
17 июля 2024, 15:47

Фото: iStock/GettyTim82

Число лесных пожаров на территории Московской области сократилось почти в три раза, а площадь возгораний стала меньше почти в четверо в первой половине лета текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«В Подмосковье мы проводим регулярные учения, наша система контроля и видеонаблюдения имеет четкие алгоритмы реагирования. У нас задействовано порядка 4 тысяч человек и свыше полутора тысяч единиц техники», — отметил Андрей Воробьёв.
По данным регионального Комлесхоза, за первые полтора месяца лета в Московской области произошло 49 лесных пожаров, в прошлом году за тот же период было зафиксировано 129 таких возгораний. Общая площадь пожаров в этом году составила 36,77 га против 138,7 га в минувшем году.

«Мы ведем совместную работу с коллегами из МВД по патрулированию, преимущественно проводим рейды с пятницы по воскресенье. Выявляем нарушения и привлекаем к ответственности граждан с учетом особого противопожарного режима», — сказал Евгений Агулов.
Он также напомнил, что в Подмосковье предусмотрены штрафы до 60 тысяч рублей за разведение огня в лесу, а для оперативного обнаружения возгораний действует четырёхуровневая система мониторинга. Эта система состоит из наземного патрулирования, видеомониторинга, авиаразведки и космического мониторинга. Агулов отметил, что в Московской области развёрнуто 132 видеокомплекса для мониторинга, пять из них — в этом году.

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#московская область
#подмосковье
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Москвичам предрекли грозы и дожди в четверг
Синоптик Ильин спрогнозировал грозу в четверг
17 июля 2024, 15:43

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в четверг в Москве ожидаются грозы и дожди.
«В четверг пройдут дожди с грозами, местами сильные. На севере Московской области даже очень сильные. Порывы ветра при грозе будут достигать 13-18 м/с. В воскресенье местами кратковременный слабый дождь», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Тем временем в Кузбассе уже начали подготовку к новому отопительному сезону.

«Реализовать в срок все намеченные планы — наша основная задача. От того, как качественно мы подготовим регион к запуску тепла, зависит успешное функционирование системы отопления и обеспечение комфортных условий жителям Кузбасса», — приводит «Сiбдепо» слова министра ЖКХ и дорожного комплекса региона Дмитрия Киселева.

Ранее жители Кузбасса делились кадрами, где посредине лета в регионе выпал снег.

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#жители
#регион
#москва
#погода
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На маршруты в Кашире вышли два новых больших автобуса
17 июля 2024, 15:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Два больших автобуса марки ЛиАЗ получил производственный участок «Кашира» Ступинского пассажирского автотранспортного предприятия, новая техника позволит разгрузить несколько маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Я обязательно лично проеду на новых автобусах вместе с жителями, чтобы узнать, какие еще есть проблемы с общественным транспортом», — пообещал глава округа Михаил Шувалов.
Востребованность автобусов у населения отметила член областного Совета депутатов Лариса Вековищева.

«Сейчас основной запрос жителей — на автобусы среднего и большого классов. Я рада, что в автобусный парк округа поступили именно автобусы большого класса», — добавила Вековищева.
Вместимость каждого из новых автобусов составляет 50 стоячих мест, 42 сидячих и одно место для инвалида-колясочника.

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#кашира
#автобусы
#общественный транспорт
#михаил шувалов
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Стало известно, кто чаще всего пользуется нейросетями при поиске работы
Исследование: Нейросети при поиске работы используют IT-специалисты и строители
17 июля 2024, 15:04

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и заключили, что инструменты искусственного интеллекта чаще всего при поиске работы используют IT-специалисты и строители.
Так, с ними работают 9 и 8% опрошенных специалистов соответственно. Далее в этом рейтинге идут сотрудники сферы торговли и управления персоналом.

«6% респондентов часто обращаются к ним, 5% редко пользуются такими помощниками, а 7% пару раз встречались с ними. 82% участников опроса не прибегают к использованию инструментов на основе ИИ для поиска работы», — приводит RT результаты исследования.

До этого сервис SuperJob сообщил, что отрасли промышленности, строительства и транспорта в России лидируют по объёму спроса на персонал.

«Обозначенные Минтрудом тенденции будут характерны для рынка труда в будущем. В промышленности стоит ожидать сокращения количества сотрудников, занятых простым ручным трудом. Что касается торговли, то на смену продавцам и кассирам приходят терминалы оплаты. Сокращается и потребность в руководителях, приоритеты смещаются на сферу управления технологическими процессами», – пояснили в беседе с АГН «Москва» специалисты.

Ранее карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что при желании сменить работу у человека может возникнуть определённый страх, побороть который можно с помощью составления чёткого плана действий.

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#искусственный интеллект
#работа
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Задержан экс-руководитель департамента культуры в правительстве Москвы Кибовский
17 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Москве задержан бывший министр столичного правительства Александр Кибовский. Он возглавлял департамент культуры.
По данным телеграм-канала SHOT, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. В отношении бывшего чиновника возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ. Следственный комитет уже направил в суд ходатайство об аресте Кибовского.

Александр Кибовский занимал пост министра в правительстве Москвы с 2010 года. Сначала он руководил департаментом культурного наследия, а с 2015 года — департаментом культуры. В 2023 году он был освобождён от занимаемой должности. Также он был главой московского отделения Российского военно-исторического общества.

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