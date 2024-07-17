Долги УК Подмосковья за вывоз отходов удалось сократить на 4 млн рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Долги подмосковных управляющих компаний за вывоз отходов сократились на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Власти региона усиливают работу по взысканию долгов за вывоз мусора. После встречи с представителями министерства управляющие компании начали активнее покрывать задолженность перед региональными операторами. По итогам встречи 10 управляющих компаний согласились погасить задолженность. Позитивная динамика составила около 4 млн рублей», – отметили в пресс-службе.Однако четыре компании сотрудничать отказались. В их отношении примут меры судебного взыскания. Они включают пени, судебные издержки и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.
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Лора Луганская