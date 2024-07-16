На подмосковных детских площадках восстановили 30 тыс. кв. м. резинового покрытия

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области с начала весны восстановили более 30 тыс. кв. м. повреждённого резинового покрытия детских игровых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Дефекты могут стать причиной травматизма, а несвоевременный ремонт привести к полному разрушению покрытия. Поэтому важно оперативно сообщать об обнаруженных недочётах, чтобы не допустить происшествий», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Жители могут уведомить о повреждениях игровых конструкций инспекторов министерства. Адреса и телефоны территориальных отделов можно найти на сайте.
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