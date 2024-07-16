Подмосковные юрлица с начала года заключили 450 договоров на вывоз отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье юридические лица с начала года заключили более 450 договоров с региональным оператором на вывоз отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Лидером по привлечению бизнеса к современной системе обращения с отходами стал городской округ Люберцы. Там заключили 54 новых контракта. Иметь договор на вывоз с профильной организацией обязаны все хозяйствующие субъекты. Отсутствие соглашения нарушает закон. Это влечет за собой административный штраф от 100 тыс. до 250 тыс. рублей», – уточнили в министерстве.Оформить договор с компанией «ЭкоЛайн-Воскресенск» могут онлайн юридические и физические лица.
В Минчистоты предупредили, что сотрудники регионального оператора ежедневно передают в надзорные органы информацию об организациях, не имеющих договоров на обращение с ТКО.
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Лора Луганская