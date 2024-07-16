Подмосковные юрлица с начала года заключили 450 договоров на вывоз отходов

В 1703 году в парижской Бастилии скончался узник по прозвищу «Железная маска». На протяжении 34-х лет заточения узник находился под наблюдением одного и того же охранника, который унес тайну о своем подопечном с собой в могилу. Действительно ли узник никогда не снимал железную маску и существовал ли таинственный заключённый на самом деле расскажет редакция «Радио 1».