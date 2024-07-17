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На экологической акции в Истре собрали более 10 мешков вторсырья

17 июля 2024, 13:42
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Жители Подмосковья собрали в ходе экологической акции в Истре более 10 мешков вторичного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.


«Экоактивисты провели акцию по сбору отходов в рамках Сырного трейла, который организовал подмосковный фермер на Истринской сыроварне. В мероприятии участвовали более 1 тыс. человек. Желающие смогли разумно распорядиться чистыми отходами, сдав их на переработку. В итоге было собрано шесть мешков бутылок, два мешка картона, два мешка мягкого пластика, мешок стекла и баклажка крышек», – рассказали в министерстве.
Посетителям акции рассказали о пользе внедрения экологических привычек в жизнь для сохранения окружающей среды.

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#подмосковье
#московская область
Общий объём штрафов за костры в лесах Подмосковья составил 11,5 млн рублей
17 июля 2024, 13:23

Фото: iStock/Dmytro Aslanian

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Московской области с начала года составили около 11,5 млн рублей, об этом в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов доложил председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«На территории лесного фонда Московской области было выявлено 648 нарушений правил пожарной безопасности, назначено штрафов на 11,5 млн рублей», — сообщил Агулов.
Отмечается, что больше всего нарушений было выявлено на территории городского округа Луховицы — 52. На второе место антирейтинга вышел округ Балашиха с 45 нарушениями, а замкнул тройку антилидеров Орехово-Зуевский округ, где выявили 44 нарушения.

Ранее сообщалось, что штрафы за разведение костров в неположенном месте в Московской области для физических лиц составляют до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до 2 млн рублей.

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#подмосковье
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Дагестанский блогер записал видео, где топчет православный крест
17 июля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Видео с оскорблением верующих и с растаптыванием православного креста записал блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — гласит публикация.

Парламентарий также отметил, что такое поведение блогера является «скотским». Также известно, что злоумышленник позже записал видео с извинениями. В частности, дагестанец говорил, что топтал крест в «целях самозащиты».

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#криминал
#новости
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«Полило градом»: Врач рассказал, как по поту определить наличие рака
Врач Хорошев: в поте есть некоторые ткани раковой опухоли
17 июля 2024, 13:15

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Онкологические заболевания — это то, что не перестает волновать и пугать людей, потому что точных симптомов и признаков наличия опухоли не сформулировано. Однако недавно врачи-терапевты предположили, что признаком рака может быть чрезмерное потоотделение.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» не согласился с таким утверждением, назвав его глупостью.
«Есть вещи, которые довольно легко замечаются, например, мочеиспускание. Можно легко заметить, что человек стал мочиться чаще. Давно известно, что увеличенное мочеиспускание и употребление воды может указывать на диабет. Но чтобы усиленное потоотделение… чисто гипотетически, действительно, в некоторых случаях метаболизм тканей самой опухоли может увеличиваться, и потоотделение может усиливаться, но количество вырабатываемого тепла ничтожно. Если речь не идет о предсмертном состоянии», — сообщил эксперт.

Он добавил, что основная часть токсинов выводится не через кожу, а через мочеиспускательный канал, поэтому говорить о том, что по объему потоотделения можно судить о наличии опухоли, нельзя.

«Мы никак не можем измерить объем потоотделения. Разная одежда по-разному это все впитывает. Потоотделение — это насколько тонкая регуляция, что ощутить, сколько человек выделил тепла, невозможно. Температура постоянно меняется, переходит из одних условий в другие: садимся в нагретую машину, переходим в прохладный подъезд, поднимаемся в квартиру. Температура меняется сумасшедшим образом. Организм гибко меняет условия. И что, если человек сел в раскаленную машину, и с него полило градом, то можно сказать, что у него рак? Это глупость», — объяснил врач.

По словам Хорошева, даже при исследовании анализов пота маркеры опухоли заметить практически невозможно, потому что ткани сильно трансформируются.

«С потоотделением у человека выделяются вещества, которые теоретически, при использовании очень точного оборудования, могут быть обнаружены как маркеры опухоли. Но это чисто теоретически. Обычно это ищут по анализам крови все-таки. Но, к сожалению, эти маркеры тоже дают ошибочный результат. Все биологические вещества, которые выходят через потовые железы, смешиваясь с жирами и солями, сильно изменяются», — подчеркнул специалист.

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В РПЦ рассказали, можно ли православным «бить жену»
17 июля 2024, 12:51

Фото: istockphoto / PrathanChorruangsak

В Русской православной церкви на вопрос о допустимости методов избиения ответили, что православная церковь категорически против насилия в семье.
«Церковь выступает против домашнего насилия. Супруги должны жить в согласии и любви, избегать конфликтов. Если же ссора всё же произошла, супруги должны вместе искать выход из неё, руководствуясь желанием сохранить свою семью», — подчеркнул зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее на портале «Татар Информ» было опубликовано интервью с Тимуром Камаевым, имамом казанской мечети «Ирек». В этом интервью он рассказал о том, как решать конфликты в семье, основываясь на одном из аятов.

Имам подчеркнул, что во время ссор важно пытаться договориться. Однако если женщина не хочет слушать мужа, допустимо использовать «побивание» — нанесение нескольких лёгких ударов мисваком, специальной щёткой для чистки зубов. Камаев уточнил, что «побивание» не должно причинять женщине боль или травмы, а лишь должно дать ей понять, что она поступает неправильно.

Позже в «Татар Информе» заявили, что слова имама были вырваны из контекста, и удалили интервью с ним.

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#травмы
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#коран
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Военные из пяти стран на учениях в Казахстане пресекли создание Халифата
17 июля 2024, 12:25

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Военнослужащие из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана успешно провели операцию по ликвидации условного противника на полигоне «Оймаша» в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
За ходом операции наблюдали руководители оборонных ведомств пяти стран, участвовавших в международных учениях «Единство-2024».

Военные отработали 17 тактических эпизодов в ходе тренировочных манёвров. Их целью было обнаружение и уничтожение незаконных формирований, которые стремятся захватить территорию и создать государство Халифат.

«Развертывание бандформирований было остановлено огнём артиллерии. Атаки роя беспилотников, выпущенных с позиций противника, военные отражали с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, взаимодействуя со средствами радиоэлектронной борьбы», — добавили в ведомстве.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о предотвращении двух терактов. Один из них был запланирован в государственном учреждении города Актау на западе республики.

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#военные
#операции
#государство
#казахстан
#учения
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Назван срок окончания ремонт путепровода через ж/д пути в Воскресенске
17 июля 2024, 11:58

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Второй этап капитального ремонта путепровода через железную дорогу продолжается на Федотовской улице в Воскресенске, завершить работы должны в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что первый этап ремонтных работ закончили в конце прошлого года, тогда полностью обновили половину путепровода.

«В рамках второго этапа работ специалисты ремонтируют вторую половину моста: монтируют деформационные швы, занимаются гидроизоляцией, бетонируют выравнивающий слой пролёта и цоколя, строят новые лестницы, ремонтируют опоры и балки пролётов», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в ближайшее время на проезжей части и тротуаре моста начнётся укладка асфальтобетонного покрытия и монтаж перильного ограждения.

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#путепровод
#минтранс мо
#алексей гержик
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Журналист-иноагент Андрей Захаров* объявлен в розыск
17 июля 2024, 11:56

Фото: istockphoto/???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Андрея Захарова. Причиной стало нарушение им правил деятельности иноагентов.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. Захаров* ранее работал в русской службе «Би-би-си» и «Фонтанке». В апреле в его отношении возбуждено уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента, именно в связи с этим делом ведётся его розыск.

Тогда же, в апреле в петербургской квартире Захарова прошли обыски. Также силовики приходили к журналистке «Фонтанки» Ксении Клочковой. СМИ писало, что на Захарова возбудили дело о фейках про ВС РФ, а Клочкова проходила по нему в качестве свидетеля. Иноагентом журналист был признан в 2021 году, после чего покинул Россию.

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Депутат Госдумы Колунов проверил ход капремонта котельной в Солнечногорске
17 июля 2024, 11:25

Фото: Валентина Максимова

Капитальный ремонт котельной №271 и теплотрассы проводят в солнечногорском микрорайоне Выстрел, ход работ проверил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, он также побеседовал с местными жителями, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
«Нет сомнений, что котельная будет запущена в срок. Если говорить об инженерных сетях, всё будет заменено», — заверил жителей микрорайона Сергей Клунов.
Он добавил, что необходимо проверить готовность оборудования домов к приёму тепла. Для этого планируется подготовить группу специалистов, которые пройдут по объектам, будет также проведена работа с управляющими компаниями.

В настоящее время в котельной устанавливают четыре новых котла для нагревания воды, монтируют вспомогательное оборудование, системы электроснабжения и автоматизации. Обновлённая котельная должна быть запущена в середине сентября.

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#солнечногорск
#котельная
#капитальный ремонт
#капремонт
#госдума
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В России впервые опробовали систему управления БПЛА через космический спутник
17 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto/3DSculptor

Компания «Спутниковая система "Гонец"» совместно с «Геосканом» впервые в России в рамках совместного эксперимента наладили управление беспилотным летательным аппаратом через космический спутник.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Гонца» (входит в «Роскосмос»). Испытания проводились на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области. В ходе эксперимента были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные БПЛА в центр обработки данных (ЦОД). Также через спутник была отправлена команда о принудительном возвращении беспилотника к месту запуска.

В перспективе новая система управления дронами с использованием космических технологий может быть задействована там, где отсутствуют привычные каналы связи. По словам генерального директора «Гонца» Павла Черенкова, эксперимент с привлечением спутников для управления БПЛА открывает возможность загоризонтного управления всеми видами беспилотников, а также новый уровень контроля за ними и открывает новую эру развития беспилотных решений в целом.

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