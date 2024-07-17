На экологической акции в Истре собрали более 10 мешков вторсырья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Жители Подмосковья собрали в ходе экологической акции в Истре более 10 мешков вторичного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Экоактивисты провели акцию по сбору отходов в рамках Сырного трейла, который организовал подмосковный фермер на Истринской сыроварне. В мероприятии участвовали более 1 тыс. человек. Желающие смогли разумно распорядиться чистыми отходами, сдав их на переработку. В итоге было собрано шесть мешков бутылок, два мешка картона, два мешка мягкого пластика, мешок стекла и баклажка крышек», – рассказали в министерстве.Посетителям акции рассказали о пользе внедрения экологических привычек в жизнь для сохранения окружающей среды.
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Лора Луганская