Долголеты из Каширы побывали с экскурсией в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экскурсию в Павловский Посад организовали для членов каширского клуба «Активное долголетие», программа включала в себя посещение городских достопримечательностей и музеев, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Гости из Каширы осмотрели экспозицию Музея русского платка и шали, где экскурсовод рассказал им об истории и традициях создания павловопосадских платков, посетили также музей «Княжий двор» и музей, посвящённый актёры Вячеславу Тихонову», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Кроме того, экскурсанты посетили Покровско-Васильевский мужской монастырь.
В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие каширского отделения проекта можно записаться по телефону: +7 (49669) 28-147.
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