В поликлиниках Каширы стартует акция «Спасибо, доктор»

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С 13 по 20 ноября в поликлиниках Подмосковья проходит акция «Спасибо, доктор», приуроченная ко Дню педиатра. Маленькие пациенты и их родители могут выразить свою признательность медицинским работникам, оставив пожелания на открытках, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
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