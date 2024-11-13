Вопросы ремонта дорог и домов обсудили на выездной администрации в Кашире

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
15 жителей деревни Каменка пришли на приём в формате выездной администрации к главе городского округа Кашира Михаилу Шувалову. Встреча прошла в здании средней школы, на ней присутствовали также заместители главы и представители профильных служб, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Многие обращения касались ремонта дорог. Одна из них – на улице Луговой в деревне Гритчино. Возможность обновления дороги рассмотрят в следующем году.
Кроме того, представители профильной службы совершат комиссионный выезд в деревню Веревское, чтобы оценить состояние и принять решение по проведению ремонта плотины.
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«Был задан и вопрос о капитальном ремонте крыши дома №18 на улице Центральной. Работы ведутся, но их качество вызвало нарекания у жителей. По поручению Шувалова специалисты направят соответствующее обращение в Министерство ЖКХ региона и Управление технического надзора капитального ремонта, чтобы исправить недочёты», – рассказали в администрации.
Кроме того, представители профильной службы совершат комиссионный выезд в деревню Веревское, чтобы оценить состояние и принять решение по проведению ремонта плотины.
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Лора Луганская