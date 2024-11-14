В Кашире наградили победителей и призёров Спартакиады допризывной молодежи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Награждение победителей и призеров Спартакиады допризывной молодежи «Вместе с ГТО!» провели в спортзале дворца спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в среду, 13 ноября, церемония состоялась перед началом муниципального этапа соревнований по баскетболу среди сборных средних школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«За первое место на Спартакиаде грамоту администрации округа и кубок победителя получила команда школы №3. Награду за второе место вручили команде школы №1, а за завоёванное третье место наградили сборную школы №2», — говорится в сообщении.Кроме того, были вручены награды за достижения в личном первенстве. Медаль и грамоту за первое место по подтягиванию среди учеников десятых классов получил Максим Овчинников из школы №1. А за первое место в беге на 1000 метров и беге на 30 метро, а также за второе место по подтягиванию среди учеников одиннадцатых классов награды получил Роман Карасёв из школы-интерната.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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