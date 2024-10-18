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В Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем» о коллекциях музеев города

18 октября 2024, 17:33
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем», благодаря которой можно будет узнать о секретах хранения ценных коллекций различных музеев города.
Акция будет проведена проектом «Открытый город».

Отмечается, что во вторник, 22 октября, такая встреча состоится в Государственном музее-заповеднике «Царское Село».



«Наиболее ценную часть собрания составляют работы западноевропейских мастеров XVII–XVIII веков. В мастерской Лилии Швецкой участники увидят модели для воссоздания декоративного убранства интерьеров Екатерининского дворца, парковых скульптур, портретную галерею художников-реставраторов, рабочие инструменты скульптора и фотодокументы», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в «Открытом городе».

А В Кемерове обновили и открыли мурал, посвященный дважды Герою СССР Ивану Черняховскому.

«Гостями события стали учащиеся школ города — активисты РДДМ «Движение первых». После официальной части юные кемеровчане приняли участие в историческом квесте «Невыдуманные герои». Ребята познакомились с фактами из жизни защитников нашей Родины времён ВОВ, а также тех, кто с честью выполнял свой воинский долг в Афганистане и Чечне», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы городской администрации.

Ранее сообщалось, что необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: для гостей подготовлена интерактивная экскурсия.

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#искусство
#история
В Москве состоялся концерт «Поэты России»
18 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/Edhayes89

В московском Клубе писателей Центрального дома литераторов состоялся концерт «Поэты России».
Отмечается, что на мероприятии выступили Марина Кудимова, Дмитрий Воденников, Надежда Кондакова, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Игорь Караулов и другие.

«Объединяет поэтов одно — то, что в самое сложное, самое страшное время для страны они безоговорочно приняли строну своего народа, своей армии», — заявил в беседе с RT писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

А в Санкт-Петербурге должен состояться II Всероссийский форум Всемирного русского народного собора «Формирование национальной идеи суверенной России».

«Это общественная организация, в состав которой входят самые широкие круги, представляющие все категории и слои нашего общества. Наша задача – формирование представителями общественности, народом общей национальной соборной идеи. Идеи, которая объединяет большинство граждан нашей страны», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель оргкомитета по проведению форума, научный руководитель Президентской академии в Санкт-Петербурге Владимир Шамахов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 19 октября, Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Пять вечеров», основанный на пьесе Александра Володина.

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Команда из Жуковского вошла в дивизион профи Московской юниор-лиги КВН
18 октября 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Команда КВН «Футурина» из молодёжного центра «Дружба» в подмосковном Жуковском приняла участие в фестивале в рамках чемпионата «КВН Первых. Москва-2025» и по итогам выступления получила путёвку в сезон Московской юниор-лиги, в дивизион профи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль проводился 16 октября в столичном Дворце творчества детей и молодёжи имени А. П. Гайдара. В мероприятии приняли участие около 40 команд из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Команда «Футурина» выступала в блоке короткого формата, а также ф финале фестиваля», — отмечается в сообщении.
Игры четвертьфинала Московской юниор-лиги КВН состоятся уже в конце ноябре. Отмечается, что в дивизионе профи принимают участие, в том числе, весьма опытные команды, играющие уже не первый год.

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#жуковский
#квн
#фестиваль
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«Незабываемые эмоции»: Программа праздника в подмосковных парках ко Дню Отца
17 октября 2024, 18:30

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

20 октября, в воскресенье, более чем в 50 парках Московской области пройдет празднование Дня отца на общеобластном мероприятии «Отцы и дети», об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» рассказал, что впервые День отца празднуется в формате общеобластного мероприятия.

«Будут квесты, спортивные соревнования, концерты и все для того, чтобы всей семьей прийти в парк и получить те самые незабываемые эмоции. А еще просто провести время всем вместе», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» поделился программой в каждом парке отдельно.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • В Зарайске можно будет отправиться на мастер-класс по изготовлению машинок из бумаги, посетить беседу про Ф.М.Достоевского, который в юности как раз жил в Зарайске. Еще будут силовые состязания, показательные выступления по боевым видам спорта и конкурс водительского мастерства электромобиля для детей.
  • В Центральном городском парке городского округа Мытищи гостей ждут на полосу препятствий и фотозону, на настольный футбол и хоккей. Планируется концертная программа, показательные выступления от школы единоборств и мастер-класс для мам.
  • Парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск приглашает на квест «Отец молодец, или С папой хоть куда!» и мастер-классы по робототехнике и программированию.
  • В парке «Ривьера» Можайский городского округа для гостей придумали интересный квест на ловкость и смекалку. Также пройдут спортивные состязания для всей семьи и фотопроект.
  • В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посаде пройдут мастер-классы по приготовлению бургеров и по созданию открыток, также будет интерактивная программа с играми и конкурсами.
  • Городской парк культуры и отдыха в городском округе Чехов подготовил интеллектуальное сражение, анимационную программу, ярмарку мастеров и мастер-класс «Дела гаражные».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По словам Глеба Осипова, День стал общеобластным праздником, благодаря в том числе году Семьи в России.

«Хочется также пригласить слушателей на другие мероприятия во второй половине осени. Это будут мероприятия ко Дню мам «Для милых мам» и к Дню народного единства. Будут большие праздничные программы, флешмобы и различные активности», — завершил беседу начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Юная звезда из Серпухова сыграла главную роль в фильме с Нонной Гришаевой
17 октября 2024, 18:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Девятилетняя актриса театра и кино Алиса Прохорова из Серпухова сыграла главную роль в фильме «Про мою маму и про меня», где её партнёршей по съемкам стала заслуженная артистка России Нонна Гришаева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Картина «Про мою маму и про меня», где с Алисой Прохоровой сыграли такие известные актёры, как Нонна Гришаева и Георгий Дронов, завоевала призы многих кинофестивалей. Фильм можно посмотреть в соцсетях Нонны Гришаевой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в этой ленте является уже 25-й актёрской работой Алисы Прохоровой. За её плечами роли в фильмах, сериалах и театральных постановках. Например, скоро Алису можно будет увидеть в сериале с Дмитрием Нагиевым, где юная актриса сыграла его дочь.

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#серпухов
#культура
#фильм
#искусство
#девочка
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В Химках 19 октября состоится показ спектакля «Пять вечеров»
17 октября 2024, 17:25

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 19 октября, Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Пять вечеров», основанный на пьесе Александра Володина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Пьеса в интерпретации режиссера Сергея Постного лишена романтизации и показывает послевоенный Ленинград без прикрас, со всеми его трудностями.

Два человека встречаются спустя семнадцать лет разлуки и пережитых военных трагедий и осознаютчто их прежняя любовь всё ещё жива. Их снова влечёт друг к другу, и они обретают счастье, которое пронизывает весь спектакль.

Режиссером-постановщиком является Сергей Постный, художником-постановщиком — Ирина Уколова, а хореографом выступает Артур Ощепков.

В спектакле принимают участие актеры: Андрей Крыченков, Елена Криволуцкая, Наталья Кравцова (Каграманян), Алёна Карпова, Евгений Кравченко и другие.

Спектакль начнется в 19:00. Билеты можно купить на официальном сайте театра.

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#московская область
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В Подмосковье стартует конкурс на стипендию губернатора в сфере искусства
17 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Chinnapong

Приём заявок на очередной ежегодный конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам откроется в понедельник, 21 октября, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Стипендии присуждаются на один год по результатам проведения конкурса в номинациях «молодой талантливый автор Московской области» и «выдающийся деятель культуры и искусства», — говорится в сообщении.
Соискатели на стипендию для реализации проектов в области культуры и искусства выдвигаются по ходатайству муниципальных органов самоуправления, общественных палат, а также творческих организаций и союзов. Заявка должна содержать описание авторского замысла. Приём заявок завершится 8 ноября.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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#культура
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#московская область
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На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию
16 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/littleny

Необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: гостей ждёт интерактивная экскурсия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены подлинные предметы и реконструкции костюмов XIX–XX веков. Участники интерактивной экскурсии, которую проведёт доцент кафедры драматургии кино, кандидат исторических наук Светлана Малафеева, смогут не только посмотреть на экспонаты, но и прикоснуться к ним, а также сфотографироваться в аксессуарах в стиле модерн», — говорится в сообщении.
Экскурсия состоится 3 ноября в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово. Возрастное ограничение — 6 . Вход по билетам.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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#экскурсия
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В Москве проведут награждение победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!»
16 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Церемония награждения победителей IX открытого всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!-2024» состоится в Центральном музее Вооруженных Сил России 24 октября, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба ВС РФ.
«В этом году фотоконкурс проводился в пяти номинациях: «Гарнизонные будни», «В жизни есть место подвигу», «Сила оружия», «Не стареют душой ветераны» и «Юнармия». Кроме того, запланировано вручение Гран-при», — говорится в сообщении.
На конкурс было прислано свыше полутора тысяч фотографий от более чем 500 участников из двадцати российских регионов. Победителей определяло жюри, в которое вошли военные, а также деятели науки и искусства.

Лучшие работы зрители смогут увидеть на выставках, которые организует по всей России Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил.

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В Волоколамске состоялась премьера спектакля «Охота жить»
16 октября 2024, 10:03

пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

В Волоколамском центре культуры и творчества «Родники» состоялась премьера спектакля «Охота жить». Театр «На валу» представил зрителям новую постановку. Жители города собрались, чтобы насладиться игрой актёров образцового коллектива под руководством заслуженного деятеля культуры РФ Ольги Бураковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Спектакль основан на одноимённом произведении Василия Шукшина и затрагивает важные нравственные вопросы: добра и зла, ценности человеческой жизни и истинной свободы.

«Спектакль, который нужно смотреть, спектакль, который хочется обсуждать. Спектакль, за который хочется поблагодарить», — поделились впечатлениями волоколамцы, побывавшие на премьере.

Спектакль вновь покажут в Волоколамске через две недели, а в ноябре зрители смогут увидеть его в Москве, в Центральном Доме кино.

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