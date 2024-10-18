В Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем» о коллекциях музеев города

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В Санкт-Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем», благодаря которой можно будет узнать о секретах хранения ценных коллекций различных музеев города.
Акция будет проведена проектом «Открытый город».
Отмечается, что во вторник, 22 октября, такая встреча состоится в Государственном музее-заповеднике «Царское Село».
А В Кемерове обновили и открыли мурал, посвященный дважды Герою СССР Ивану Черняховскому.
Ранее сообщалось, что необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: для гостей подготовлена интерактивная экскурсия.
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На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию
Отмечается, что во вторник, 22 октября, такая встреча состоится в Государственном музее-заповеднике «Царское Село».
«Наиболее ценную часть собрания составляют работы западноевропейских мастеров XVII–XVIII веков. В мастерской Лилии Швецкой участники увидят модели для воссоздания декоративного убранства интерьеров Екатерининского дворца, парковых скульптур, портретную галерею художников-реставраторов, рабочие инструменты скульптора и фотодокументы», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в «Открытом городе».
А В Кемерове обновили и открыли мурал, посвященный дважды Герою СССР Ивану Черняховскому.
«Гостями события стали учащиеся школ города — активисты РДДМ «Движение первых». После официальной части юные кемеровчане приняли участие в историческом квесте «Невыдуманные герои». Ребята познакомились с фактами из жизни защитников нашей Родины времён ВОВ, а также тех, кто с честью выполнял свой воинский долг в Афганистане и Чечне», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы городской администрации.
Ранее сообщалось, что необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: для гостей подготовлена интерактивная экскурсия.
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Мелисса Тимофеева