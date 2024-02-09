Долголеты отправили в зону СВО свыше 4000 комплектов «сухого душа»

Фото: пресс-служба ЕР
Более 4000 комплектов «сухого душа» отправили бойцам СВО активисты «Активного долголетия». Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.
Мастер-класс по изготовлению «сухого душа» прошел во дворце культуры «Вертикаль» в городском округе Дзержинский. После окончания готовые изделия были направлены в зону специальной военной операции.
Стоит отметить, что в рамках мероприятия прошла показательная демонстрация работы «сухого душа» для всех желающих.
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«Такой душ не требует смывания и очень удобен в полевых условиях. Он изготавливается из ткани для губок, мыльных растворов, воды и одноразовых полотенец. В каждый набор мы кладём инструкцию по применению и в подарок конфетку. Очень ждём наших ребят обратно домой», — поделилась одна из участниц мастер-класса Раиса Беликова.
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Мира Полтева