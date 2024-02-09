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Долголеты отправили в зону СВО свыше 4000 комплектов «сухого душа»

09 февраля 2024, 15:55
Фото: пресс-служба ЕР

Фото: пресс-служба ЕР

Более 4000 комплектов «сухого душа» отправили бойцам СВО активисты «Активного долголетия». Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.
Мастер-класс по изготовлению «сухого душа» прошел во дворце культуры «Вертикаль» в городском округе Дзержинский. После окончания готовые изделия были направлены в зону специальной военной операции.

«Такой душ не требует смывания и очень удобен в полевых условиях. Он изготавливается из ткани для губок, мыльных растворов, воды и одноразовых полотенец. В каждый набор мы кладём инструкцию по применению и в подарок конфетку. Очень ждём наших ребят обратно домой», — поделилась одна из участниц мастер-класса Раиса Беликова.


Стоит отметить, что в рамках мероприятия прошла показательная демонстрация работы «сухого душа» для всех желающих.

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Выплату по уходу за инвалидами в Подмосковье получают более 2 тысяч человек
09 февраля 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 2 тысяч жителей Московской области получают ежемесячную выплату за уход за инвалидами на дому, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Эта выплата перечисляется каждый месяц и составляет почти 28 тысяч рублей. В 2024 году на данную меру поддержки предусмотрено около 500 млн рублей из регионального бюджета», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Выплата положена людям, которые ухаживают дома за инвалидами первой и второй группы, признанными нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.

В Московской области также функционируют бесплатные курсы, на которых слушателей учат, как ухаживать за маломобильными родственниками. Кроме того, жители региона, которые не могут ходить на работу из-за ухода за немощными близкими, могут оформить долговременный уход и трудоустроиться в социальном центре.

Заявление на выплату по уходу за инвалидами подаётся онлайн — через региональный портал госуслуг.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье снизилось количество жалоб на уборку снега и наледи
09 февраля 2024, 15:47

Фото: ГУСТ МО

В начале февраля поступило на 20 тысяч обращений меньше по теме снега и наледи. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе ежедневно проводятся рейды по мониторингу качество выполнения своей работы коммунальщиками и управляющими компаниями.

«Обратная связь дает четкую картину, в каких вопросах или муниципалитетах нужно усилиться или пересмотреть подход. В первую неделю февраля, по сравнению с прошлой, мы получили на 20 816 сообщений меньше по теме снега и наледи. Снижение фиксируем во многих городских округах: в Электростали, Чехове, Сергиево-Посадском, Раменском и Мытищи», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что в ходе отработки обращений от граждан, они могут наблюдать за сроками выполнения и результатом отработки.

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Воровьёв: в 2024 году новые лифты появятся в 180 многоквартирных домах Подмосковья
09 февраля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В рамках подмосковной программы капремонта многоквартирных домов в регионе заменили порядка 13 тысяч лифтов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы заменили в Подмосковье около 13 тысяч лифтов. Обновление лифтового парка – это в первую очередь вопрос безопасности. Ещё до 2020 года в Подмосковье были заменены все лифты старше 25 лет», – пояснил Воробьёв.
В этом году новые лифты установят в более чем 180 многоквартирных домах Московской области. Всего в домах региона – порядка 60 тысяч лифтов. На смену старым устанавливаются современные, отвечающие всем требованиям безопасности и комфорта. В них – энергосберегающие кабины, они обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифтах – светодиодное, экономичное. Дверные проёмы оснащены «умными датчиками», которые отвечают за дополнительную безопасность.

Почти все комплектующие производятся в Подмосковье – на Щербинском и Серпуховском лифтовых заводах, а также в компании «Евролифтмаш» в Лыткарине. Оборудование также поставляется с белорусского предприятия «МогилёвЛифтМаш».

Московская область – один из первых регионов России, который перешёл на ввод лифтов в эксплуатацию по новому федеральному регламенту. Приёмка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#дома
#мкд
#капремонт
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«Моча ударила»: активиста из Башкирии «сдали в психушку» из-за голой груди «Родины-матери»
Активист из Башкирии попросил Путина «одеть» Родину-мать из-за обнажённой груди
09 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Возмущенный обнаженным бюстом скульптуры «Родина-мать зовет!» активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, пожаловался на поступающие ему угрозы. За что на мужчину обрушилось негодование общественности, и почему ему посоветовали пройти лечение в психиатрии, расскажет редакция «Радио 1».

Активист из Башкирии пожаловался Путину на грудь «Родины-Матери»


Башкирский активист Расул Ахияретдинов призвал прикрыть монументу «Родина-мать зовет!» в Волгограде «срамные места», сославшись на возмущения жителей Волгограда, туристов и мусульман. Свое обращение он направил президенту России Владимиру путину.

Инициатива активиста стала широко обсуждать общественность: одни поддержали его позицию, другие стали осыпать его негативными комментариями и угрозами.


Башкирского активиста назвали дебилом после критики «Родины-матери»



В беседе с «Радио 1» историк, публицист, политолог и общественный деятель Евгений Спицын заявил, что Ахияретдинов болен и его нужно направить на лечение в психиатрическую больницу.

«У человека просто не в порядке с головой. Нужно срочно вызвать специалистов из психиатрии, чтобы они проверили его на адекватность. Жаль, что он не живет в Древней Греции или в Древнем Риме», - заявил Спицын.
На вопрос о том, может ли быть заявления башкирского активиста связаны с попыткой дестабилизировать общество, историк ответил, что это исключено, и Ахияретдинов действует из намерения получить хайп.

«Он просто мечется по квартире, ему хочется славы, известности, он не знает за что зацепиться, и вдруг ему моча в голову ударила. Что мы таких дебилов будем обсуждать. Они живут по принципу: шум смерти не помеха. Нужно срочно создавать общероссийскую психиатрическую службу скорой помощи», - заключил политолог.

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#мемориал
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#владимир путин
#жалобы
#башкирия
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Воробьёв объявил о планах отремонтировать за год более 4 тысяч многоквартирных домов
09 февраля 2024, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024 году в Подмосковье капитально отремонтируют ещё более 4 тысяч многоквартирных домов. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В этом году капитально отремонтируем более 4 тысяч домов. Мы применяем комплексный подход – не просто обновляем фасад или латаем кровлю, но и сразу занимаемся подъездом, благоустраиваем дворовую территорию. Так и перемены заметнее, и жителям не приходится повторно терпеть неудобства из-за стройки. Благодаря капремонту за 10 лет мы улучшили условия проживания для 3,5 млн человек», – пояснил губернатор.
Планируется привести в порядок 1860 кровель и 1150 фасадов, заменить системы газоснабжения в 1020 домах, внутренние инженерные коммуникации – в 860. Речь идёт о водо-, тепло-, электроснабжении и водоотведении. Кроме того, будет установлено 540 новых лифтов.
«Комфортными и удобными для жизни должны быть не только новостройки, поэтому реализуем в Подмосковье самую большую в стране программу капремонта жилья. У нас свыше охвачены этой программой 44 тысячи из более чем 57 тысяч многоквартирных домов. Сейчас уже реализовано более трети всего объёма. Мы привели в порядок 17 тысяч МКД», – сказал Воробьёв.
В рамках работ на кровлях проводится их утепление, замена внутреннего водостока, ремонт чердаков. За 10 лет обновлено более 9,5 тысяч крыш.

Большой комплекс работ предусмотрен и при ремонте фасадов, которые бывают нескольких типов – деревянные, кирпичные, панельные. Важно не только сохранить несущие конструкции, но и повысить теплотехнические характеристики, придать фасаду привлекательный внешний вид.

В перечень работ включён также ремонт дверей, окон, козырьков в подъездах. С 2014 года в Московской области преобразили порядка 4 тысяч фасадов.

О том, какие дома включены в программу капремонта, можно узнать на карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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#капремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
#дома
#мкд
#московская область
#подмосковье
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Москвичей предупредили о возможном ледяном дожде в понедельник
Гидрометцентр РФ: В Москве возможен ледяной дождь
09 февраля 2024, 15:16

Фото: istockphoto.com/Natalia Garidueva

Гидрометцентр России сообщил о вероятном ледяном дожде в столице в понедельник, 12 февраля.
«Под влиянием атмосферного фронта обширного атлантического циклона 12 февраля ночью ожидается снег, температура в Москве – от -9 до -7°C, по области – от -11°C до -6°C. Днём в связи с распространением субтропического воздуха со Средиземноморья температура резко повысится: в Москве – до -2-0°C, по области – до -4-1°C. Ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах – гололед, налипание мокрого снега. Есть вероятность в первой половине дня, когда температура начнет повышаться, в Москве и по области ледяного дождя», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил о сложных погодных условиях на юге Сибири.

«Если на европейской территории РФ до конца этой недели очень холодная погода, то там, в Сибири, — там температура будет оттепельная. Поэтому там самая сложная погода. Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край — температура будет около 0°С. Осадки во всех видах и усиление ветра до 20-25 м/с», — поделился в беседе с RT Вильфанд.

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#москва
#погода
#снег
#температура
#гололёд
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За год около 2 миллионов кубометров отходов отправили на переработку
09 февраля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

«Вторая жизнь строительных отходов»: около 2 миллионов кубометров отходов отправилось на переработку в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В подмосковном реестре на сегодняшний день числятся 82 площадки по переработке стройотходов во вторичное сырье

«Строительные отходы являются ценным источником для получения вторичных материальных ресурсов. В целях применения вторсырья, полученного из стройотходов, на объектах строительства, реконструкции и благоустройства Московского региона, Министерством проводится работа по его включению, в том числе вторичного щебня и техногрунта, в классификатор строительных ресурсов федеральной государственной системы ценообразования в строительстве», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что сейчас министерство занимается рассмотрением возможности применения вторичных материальных ресурсов на объектах строительства.

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#отходы
#площадки
#тихон фирсов
#подмосковье
#переработка
#экология
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Лидера «Левого фронта» признали террористом и экстремистом
Сергея Удальцова* внесли в список террористов и экстремистов
09 февраля 2024, 15:06

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Росфинмониторинг внес главу «Левого фронта» Сергея Удальцова* в реестр террористов и экстремистов, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
«Удальцов Сергей Станиславович*, 16.02.1977 г.р., г. Москва», — сообщается на сайте Росинформинга.

Удальцова* арестовали 12 января, обвинив его в оправдании терроризма. По его собственным словам, арест произошёл из-за его поддержки уфимского "марксистского кружка», который был признан террористическим сообществом.

В ходе заседания в Басманном суде Удальцов* свою вину не признал.

Политик является основателем и лидером организации, участники которой придерживаются идеологии социализма, «Левый фронт».

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#террористы
#экстремизм
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В Подмосковье с начала года выполнили 140 заявок на ремонт подъездов
09 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Около 140 заявок на ремонт подъездов, поступивших с начала года от жителей Московской области в Единую диспетчерскую службу, выполнили управляющие компании под контролем специалистов Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, сообщает пресс-служба ведомства
«С начала года УК отработано около 140 заявок на ремонт подъездов. В перечень работ входит покраска стен и потолка, обновление окон и почтовых ящиков, ремонт электрических щитков и тамбура с входной дверью», — говорится в сообщении.
Больше всего заявок на эту тему поступило от жителей городского округа Люберцы — 18. Второе место заняли Красногорск и Одинцовский округ, откуда поступило по 12 заявок, а замыкает топ-3 Подольск с восемью заявками.

В ведомстве также напомнили, что наиболее эффективный метод добиться ремонта в подъезде — это онлайн-подача заявления через портал Единой диспетчерской службы. Управляющая компания обязана принять заявку в течение 24 часов и выполнить в сроки, установленные регламентом. Результаты работы принимает заявитель.

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#ремонт подъездов
#густ мо
#подмосковье
#московская область
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