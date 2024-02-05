Назван топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Лыжи, коньки и кёрлинг вошли в список наиболее популярных зимних занятий подмосковного проекта «Активное долголетие». Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Что касается зимних видов спорта, то долголеты больше всего посещают каток и встают на лыжи. Это 8 тысяч жителей старшего возраста. Также популярны тюбинг, катание в упряжке и кёрлинг. Число участников проекта растёт. По последним данным, их уже более 307 тысяч», – отметила Болатаева.В подмосковном Минисоцразвития добавили, что этой зимой участники проекта «Активное долголетие» посещают Международную выставку-форум «Россия». Там уже побывали более 1,6 тысяч жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку продолжатся до апреля.
Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.
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Лора Луганская