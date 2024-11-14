Долголеты Реутова связали тёплые носки для бойцов СВО

Свыше тысячи шерстяных носков связали члены реутовского отделения клуба «Активное долголетие» для российских бойцов с начала специальной военной операции, очередную партию гуманитарной помощи, включающую и несколько десятков пар вязаных носков, доставят добровольцам из Реутова в зону СВО в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации городского округа.