Долголеты Реутова связали тёплые носки для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Свыше тысячи шерстяных носков связали члены реутовского отделения клуба «Активное долголетие» для российских бойцов с начала специальной военной операции, очередную партию гуманитарной помощи, включающую и несколько десятков пар вязаных носков, доставят добровольцам из Реутова в зону СВО в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За вязанием группа из десяти человек встречается по вторникам в два часа дня. На одну пару носков при интенсивной работе уходит до двух дней. Теплые подарки реутовские долголеты отправляют со всей душой и теплыми пожеланиями», — говорится в сообщении.В администрации городского округа отметили, в участие акциях по поддержке участников СВО и их семей принимают депутаты округа, представители местной исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественники и простые жители.
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