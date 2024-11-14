В Совете депутатов Реутова обсудили подготовку к рассмотрению бюджета города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Подготовку к рассмотрению и принятию бюджета городского округа Реутов обсудил в ходе рабочего совещания председатель муниципального Совета депутатов Николай Ковалёв с руководителями депутатских комитетов и заместителями главы города, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Перед тем, как утвердить предложенный бюджет, мы должны детально познакомиться с ним, учесть мнение жителей, внести свои предложения и убедиться в том, что они зафиксированы», — сказал Николай Ковалёв.Рассмотрение и принятие бюджета является длительным процессом. В качестве первого шага депутаты предложили провести расширенное заседание комитетов окружного Совета, затем проект бюджета должен быть опубликован и назначены публичные слушания. Завершить работу над документом планируется к середине декабря.
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