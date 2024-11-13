В Реутове в будущем году отремонтируют асфальт в 18 дворах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Асфальтовое покрытие 18 дворовых территорий планируется отремонтировать в Реутове в будущем году, на проведение этих работ планируется потратить более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дворы отремонтируют по следующим адресам: улица Дзержинского (дома №№1, 2. 5к1), Советская (дома №№11, 13, 14к1, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 22к1, 23, 24, 25), пр. Юбилейный (дома №№9, 11, 13, 15, 17), Октября (дом №6), пр. Мира (дома №№2, 3, 21, 25/21), Комсомольская (дом №1), Гагарина (дома №№15, 17, 17а, 19), Южная (дом №2), Калинина (дома №№8, 10, 12, 14), пр. Садовый (дома №№4, 5) и улица Победы (дом №2)», — говорится в сообщении.В администрации округа напомнили, что в прошлом году в Реутове отремонтировали 16 дворов на общую сумму свыше 60 млн рублей.
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