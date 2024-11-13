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В Реутове в будущем году отремонтируют асфальт в 18 дворах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Асфальтовое покрытие 18 дворовых территорий планируется отремонтировать в Реутове в будущем году, на проведение этих работ планируется потратить более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Дворы отремонтируют по следующим адресам: улица Дзержинского (дома №№1, 2. 5к1), Советская (дома №№11, 13, 14к1, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 22к1, 23, 24, 25), пр. Юбилейный (дома №№9, 11, 13, 15, 17), Октября (дом №6), пр. Мира (дома №№2, 3, 21, 25/21), Комсомольская (дом №1), Гагарина (дома №№15, 17, 17а, 19), Южная (дом №2), Калинина (дома №№8, 10, 12, 14), пр. Садовый (дома №№4, 5) и улица Победы (дом №2)», — говорится в сообщении.
В администрации округа напомнили, что в прошлом году в Реутове отремонтировали 16 дворов на общую сумму свыше 60 млн рублей.

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#реутов
#дворы
#ремонт
#асфальт
Иностранные коллеги решили перенять опыт щёлковских пожарных
13 ноября 2024, 13:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Щёлковские пожарные поделились опытом с сотрудниками чрезвычайных ведомств Международной организации гражданской обороны. Они проходят обучение в Академии Государственной противопожарной службы МЧС, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В универсальном спорткомплексе «Подмосковье» прошли учения щёлковского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы отработали навыки тушения пожара и эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием. Они также изучили методы спасения звена газодымозащитной службы в условиях повышенной опасности для личного состава.

Среди наблюдателей были спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганы, Малайзии, Киргизии, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса. Все они отметили высокий уровень подготовки щёлковских пожарно-спасательных подразделений и слаженность их действий.
«Суть метода спасения газодымозащитников, оказавшихся в опасности, заключается – в расстановке приоритетов. После разведки определяют самое перспективное направление поиска. В этой ситуации основное усилие будет направлено на спасение звена, подавшего сигнал бедствия, связь с которым отсутствует», – пояснил руководитель учений, замначальника 37 пожарно-спасательной части Константин Юрин.
Показанный алгоритм произвёл впечатление на представителей иностранных государств.

Международная организация гражданской обороны – межправительственная организация, которая помогает государствам создавать структуры для защиты населения и имущества от бедствий. В неё входят 57 стран, включая Россию.

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#подмосковье
#московская область
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Глава Реутова Науменко рассказал жителям, как инициировать капремонт дома
13 ноября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провёл встречу с жителями, которые обратились к нему за помощью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Жители дома №17 по ул. Победы рассказали Науменко на выездной администрации, что уже несколько лет хотят попасть в программу капремонта. Однако они не могут провести общее собрание собственников жилья, чтобы принять соответствующее решение. Науменко предложил встретиться во дворе дома, чтобы обсудить все вопросы с соседями и руководством управляющей компании.

Обещанная встреча состоялась. Глава оценил состояние фасада, входных групп и мест общего пользования, ответил на вопросы жителей. Он поручил сотрудникам администрации помочь управляющей компании провести собрание собственников, так как без него включить дом в прогнозный план капитального ремонта невозможно. Науменко посоветовал воспользоваться электронным голосованием.
«У нас уже есть опыт проведения собраний на платформе ГИС ЖКХ, это просто и удобно. Можно выбрать очно-заочную форму, которая совмещала бы традиционное собрание с дистанционным голосованием», – пояснил он.
Как отметили в администрации, сейчас в подъездах дома идёт текущий ремонт. Капитальный запланировали на период с 2026 по 2028 годы. После вынесения решения собственников жилья будет рассмотрена возможность сдвинуть работы на более ранний срок.

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#подмосковье
#московская область
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«Вместе победим»: министр Швелидзе обратилась к участникам форума «МЫ — РОССИЯ»
13 ноября 2024, 12:32

Екатерина Швелидзе (в центре). Фото: Радио 1

Форум «МЫ — РОССИЯ» организовало министерство информации и молодёжной политики Московской области, перед участниками выступила глава министерства Екатерина Швелидзе и передала им приветствие от губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Ребята, я очень рада всех вас видеть. Сейчас с несколькими ребятами пообщалась — очень приятно от того, насколько хорошие отзывы. Мы очень стараемся всё нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, вкусно, весело, тепло и уютно в нашем родном большом Подмосковье. Я передаю вам большой тёплый привет от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва», — сказала Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что одним из важнейших направлений работы форума стала освещение темы информационной безопасности.

«Очень хочется, чтобы вы были вооружены во всех смыслах, не давали собой манипулировать. Читайте умные книги, общайтесь с интересными людьми, делайте добрые дела и вместе мы все победим», — подчеркнула министр.
Участие в форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли молодые люди из Московской области, новых территорий РФ и из Беларуси. Для ребят организовали мастер-классы по различным темам, встречи с общественными деятелями и пр.

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#екатерина швелидзе
#форум
#россия
#молодёжь
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Движение по обновлённому участку Пироговского шоссе откроют в конце декабря
13 ноября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Пироговском шоссе в рамках работ по реконструкции завершили укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Речь идёт о правой стороне автодороги на участке от Проектируемого проезда №4529 до примыкания к строящейся дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка».
«В ближайшее время движение транспорта перераспределят на новый участок. Затем строители приступят к обновлению дорожного покрытия на левой стороне – от примыкания к Мытищинской хорде в сторону Олимпийского проспекта. Открыть движение по реконструированному участку планируется в конце декабря», – рассказали в ведомстве.
Параллельно строители переустраивают сети связи, ведут устройство автоматизированной системы управления дорожным движением и линий освещения.

По данным министерства, реализация проекта позволит обеспечить выезд на Мытищинскую хорду, улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, обеспечить транспортную доступность ближайших жилых кварталов, в том числе строящегося ЖК «Мытищи Парк».

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#подмосковье
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#автомобили
#минтранс мо
#шоссе
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«Самая крутая поездка за год»: участники поделились впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ»
Участники поделились впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ»
13 ноября 2024, 12:06

Фото: Радио 1

В Сергиево-Посадском городском округе сегодня – заключительный день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ».
Впечатлениями от мероприятия с корреспондентом «Радио 1» поделились волонтёры из Лобни Дарья Штур и Дарья Тимакова.
«Мы представляем «Молодую Гвардию» города Лобня. Мы волонтёры, помогаем людям, природе и друг другу. От этого мероприятия ждём хороших, впечатлений. Масштабы форума впечатляют. Это, наверное, одна из самых крутых поездок за год. Пока всё очень нравится. Сегодня на закрытии будет концерт, надеемся там побывать», – отметили девушки.
Парламентарий из Богородского городского округа Виталий Губочкин в первый день форума познакомился с ребятами из новых регионов.
«Мы уже активно общаемся и готовим общий проект, чтобы или они к нам приехали или мы к ним, поделились бы опытом с их молодёжью. Эмоций очень много. У нас были крутые спикеры, крутые тусовки. Были занятия по тактической медицине вместо зарядки. Это очень важно, потому что в нынешней обстановке надо знать, как оказать первую помощь пострадавшему. Также мы общались с ребятами по разным направлениям. К примеру, Юля, которая занимается организацией мероприятий, рассказала, с чего начать, как правильно расписывать бюджет», – поделился Губочкин.
Александр Маханьков из Мариуполя считает, что подобные форумы должны проводиться чаще.
«Я посетил разнообразные интенсивы по социальным навыкам, информационной безопасности. Всё это обязательно пригодится в работе с молодёжью. Познакомились с ребятами из Подмосковья, Белоруссии, Белгорода, других регионов России. Обменялись опытом. Хотелось бы сказать большое спасибо за форум. Он был прекрасным. Собираюсь приехать на следующий год», – отметил Маханьков.
Межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» организован Министерством информации и молодежной политики Московской области. Это флагманский молодёжный форум региона, который проходит уже второй год. Всего в четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.

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#форум
#молодёжь
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#подмосковье
#московская область
#волонтеры
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«Отделить зёрна от плевел»: философ Дугин выступил на форуме «МЫ — РОССИЯ»
13 ноября 2024, 12:02

Русский философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин выступил на форуме «МЫ — РОССИЯ», организованном министерством информации и молодёжной политики Московской области. Он также объяснил, почему не стоит разом запрещать всё западное.
«Если мы формально решим отказаться от западных корней, мы выставим себя такими полными дураками, которых свет не видывал. Потому что тогда надо будет отменить слово «институт» — у него же латинские корни, слово «культура» тоже западное. (…) Надо понять, что из западной культуры, западной науки нам пригодиться. Там много важных и полезных вещей. А есть много вредных и ядовитых. Вот отделение зёрен от плевел — это деликатнейшая работа. Мало кто способен её провести, и тем более нельзя на приказном уровне запретить», — сказал Александр Дугин.

Александр Дугин (Фото: Радио 1)

Ранее сообщалось, что участниками форума «МЫ — РОССИЯ» стали молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси. Для ребят организовали встречи с общественными деятелями, мастер-классы по различным темам и пр.

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#форум
#московская область
#подмосковье
#молодёжь
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В Павловском Посаде с главой округа обсудили подготовку к Новому году
13 ноября 2024, 12:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде идёт подготовка к Новому году. До 1 декабря обслуживающие организации должны проверить состояние праздничной иллюминации и завершить украшение округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В этом году планируется установить четыре новые ёлки в парках Меленки, Павловского Посада и Электрогорска, а также в посёлке Большие Дворы.

«В этом году Рождественские елки Главы мы проводим для детей участников СВО и семей из Курской области. Дал соответствующие поручения –подготовить новогодние представления для детей из многодетных семей. С подарками вопрос будет решен», — сообщил руководитель муниципалитета Денис Семёнов.
Кроме того, 25 и 26 декабря пройдут традиционные Ёлки желаний для учеников школы-интерната в Павловском Посаде и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Электрогорске.

Так же Семёнов поручил усилить работу по ремонту парковок, подъездных путей и входных групп, чтобы обеспечить эффективное обслуживание территорий во время осадков и обратить внимание на случаи несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок.

В четверг в 15:00 в здании взрослой поликлиники Электрогорской больницы пройдёт приём жителей по вопросам здравоохранения.

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#павловский посад
#подмосковье
#украшения
#новый год
#праздник
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Умер шеф-повар и ведущий НТВ Алексей Зимин: биография, карьера, причины смерти
13 ноября 2024, 11:40

Алексей Зимин (Фото: соцсети А. Зимина)

Известный шеф-повар и журналист Алексей Зимин внезапно скончался на 53-м году жизни. Что известно о шоумене расскажет редакция «Радио 1».

Алексей Зимин: биография, карьера


Алексей Зимин родился в 1971 году в Дубне. С юных лет Алексей проявлял увлечение как кулинарией, так и журналистикой. Он начал готовить в возрасте пяти лет и уже тогда занимал пост главного редактора школьной газеты. После завершения школьного обучения он поступил на факультет журналистики, что позволило ему объединить свои две страсти — любовь к кулинарии и писательству.

В 2003 году Зимин занял должность заместителя главного редактора журнала «Афиша», где он курировал гастрономические проекты. В 2006 году он основал приложение «Афиша-Еда», которое быстро стало популярным среди ценителей кулинарии. Под его руководством это издание превратилось в одно из лучших кулинарных журналов в России.

Кроме того, Алексей был ведущим кулинарного шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ и организатором гастрономического фестиваля «Праздник Еды». Он открыл кафе и кулинарную школу Ragout, а также заведения при «Гоголь-центре», бар Craft и ресторан «Дом 12».

В 2015 году Зимин переехал в Лондон, где основал ресторан русской кухни и запустил одноименный журнал Zima. Он также вел серию программ о британской кухне. Летом 2023 года Алексей представил свою новую книгу «Англомания». Ранее он выпустил несколько других книг, включая «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

Причины смерти


О смерти Зимина сообщил гастрожурналист Роман Лошманов. О причинах смерти 52-летнего шеф-повара в настоящее время ничего не известно. С 2015 года Алексей Зимин проживал в Лондоне, где занимался ресторанным бизнесом и развивал медиапроект Zima.

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В Беларуси создадут фильм о форуме «МЫ — РОССИЯ»
13 ноября 2024, 11:33

Сергей Милевский (справа). Фото: Радио 1

Фильм, освещающий события организованного в Московской области молодёжного форума «МЫ — РОССИЯ», создадут представители белорусской делегации, о этом рассказал сотрудники министерства образования Республики Беларусь Сергей Милевский, ставший одним из гостей форума.
«Форум — это отличная площадка для обмена опытом. Но, что самое важное, это ещё и платформа для обмена инициативами, которые мы можем предложить друг другу, чтобы сделать наши страны благополучнее, сильнее и счастливее. (…) У нас есть поручение осветить этот форум, сделать о нём фильм. Чем мы и занимаемся, записываем ролики», — сказал Сергей Милевский.
Он также отметил превосходную организацию форума:

«Всё работало как часы. Абсолютно никаких заминок, никаких проволочек, всё было просто на сто процентов великолепно. Форум был очень классный, удалось пообщаться со многими людьми, и самое главное — позитив, у людей в глазах счастье. Это наполняет энергией на весь рабочий год вперёд», — подчеркнул Сергей Милевский.
Он добавил, что информация, полученная от спикеров форума, найдёт применение в Беларуси, а также отметил, что хотел бы снова принять участие в таком форуме.

Ранее сообщалось, что форум «МЫ — РОССИЯ» проводит министерство информации и молодёжной политики Московской области, его участниками стали молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси.

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#форум
#московская область
#подмосковье
#молодёжь
#белоруссия
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