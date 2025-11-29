Долину хотят внести в словари из-за скандала с квартирой

29 ноября 2025, 09:52

Профессор Козловская: выражение «эффект Долиной» может войти в словари

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Выражение «эффект Долиной», которое стало популярным в информационном пространстве в 2025 году, может войти в российские словари. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена, профессор Наталия Козловская.