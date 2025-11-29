Долину хотят внести в словари из-за скандала с квартирой
Выражение «эффект Долиной», которое стало популярным в информационном пространстве в 2025 году, может войти в российские словари. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена, профессор Наталия Козловская.
По ее словам, которые приводит ТАСС, это выражение может войти в словари, но не в академические. В современной лексикографии есть особый типы изданий — неографические ежегодники, выпуск которых возобновили в Институте лингвистических исследований РАН.
Словосочетания «эффект Долиной», «схема Долиной» и «бабушкина схема» будут отражаться на неологическом ресурсе «Новое в русской лексике», так как их за короткое время стали активно употреблять в речи.
Филолог считает маловероятным, что эти выражения войдут в «большие» толковые словари. Она объяснила, что такие фразы постепенно теряют популярность. Например, так было с «головой вечеринкой», «розовой кофточкой», «водолазкой извинений» и другими словосочетаниями.
Ученый утверждает, что говорить об этическом аспекте «эффекта Долиной» гораздо сложнее. Она также добавила, что новые выражения порождает «коллективное языковое сознание, а не какой-то конкретный человек», который пытался обидеть певицу.
