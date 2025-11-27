Суд оставил элитную квартиру в Хамовниках за Ларисой Долиной

27 ноября 2025, 12:43

Суд отклонил жалобу Полины Лурье на квартиру за 112 млн рублей в пользу Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках стоимостью 112 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.





Три должностных лица рассматривали дело в закрытом режиме. Такую процедуру запросил юрист певицы, поскольку в заседании упоминалась информация медицинской экспертизы певицы.

«Кассационную жалобу Лурье… оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.