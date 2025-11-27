Суд оставил элитную квартиру в Хамовниках за Ларисой Долиной
Суд отклонил жалобу Полины Лурье на квартиру за 112 млн рублей в пользу Долиной
Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках стоимостью 112 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Три должностных лица рассматривали дело в закрытом режиме. Такую процедуру запросил юрист певицы, поскольку в заседании упоминалась информация медицинской экспертизы певицы.
«Кассационную жалобу Лурье… оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.Ни Долина, ни Лурье на процессе не присутствовали. Адвокат Полины после заседания сообщила о намерении обжаловать вердикт в Верховном суде.
Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников. Она перевела им почти 200 миллионов рублей, включая средства от продажи квартиры. По этому делу задержали нескольких человек, но самих мошенников среди них нет. Один из задержанных, 21-летний Андрей, утверждает, что его тоже обманули.