Певица Слава столкнулась с проблемами при продаже квартир из-за «схемы Долиной»

28 ноября 2025, 00:07

Анастасия Сланевская/Слава (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, заявила, что не может продать свои квартиры из-за «схемы Долиной». Судебное дело артистки указало многим покупателям вторичного жилья на серьезные риски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на личный блог Славы.





Напомним, что в конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной и признал недействительной сделку по продаже ее квартиры. ​Звезду обманули мошенники, к тому же она не в полной мере ​осознавала, что делает.





Анастасия Сланевская/Слава (Фото: кадр видео Instagram* @nastya_slava)



«Из-за одной моей «любимой» певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. (...) Если покупатели узнают, что я — артистка, то значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!», — отметила Слава.

«Ларисе вернули квартиру, не хочу в нее влезать. Но хочу вам сказать, что просто мне мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, так еще и нужно записать сделку на видео, а потом будет допрос, нормальный ты или нет!», — поразилась Слава.