Певица Слава столкнулась с проблемами при продаже квартир из-за «схемы Долиной»
Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, заявила, что не может продать свои квартиры из-за «схемы Долиной». Судебное дело артистки указало многим покупателям вторичного жилья на серьезные риски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на личный блог Славы.
Напомним, что в конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной и признал недействительной сделку по продаже ее квартиры. Звезду обманули мошенники, к тому же она не в полной мере осознавала, что делает.
Покупательницу недвижимости Полина Лурье, заплатившую 112 млн рублей, сочли добросовестной, однако она все еще лишилась и денег, и жилья.
Сланевская объяснила, что теперь при продаже недвижимости ей требуется проходить дополнительные проверки, включая посещение наркологических клиник и доказательство полной осознанности своих действий.
«Из-за одной моей «любимой» певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. (...) Если покупатели узнают, что я — артистка, то значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!», — отметила Слава.Артистка объяснила, что собирается продать недвижимость из-за планов перестроить свой дом.
Слава подчеркнула, что всегда действует в рамках закона и исправно платит налоги. Она никогда не связывается с «непонятными риелторами», которые любят обманывать честных граждан.
«Ларисе вернули квартиру, не хочу в нее влезать. Но хочу вам сказать, что просто мне мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, так еще и нужно записать сделку на видео, а потом будет допрос, нормальный ты или нет!», — поразилась Слава.