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Финансист предрек судьбу доллара при Трампе

Финансист Бадалов: возвращение Трампа подняло курс доллара до рекордных значений
Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар США достиг самого высокого уровня за год.
Доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов объяснил агентству «Прайм», что рост валюты связан с ожиданиями инвесторов, так как Трамп сосредоточен на экономике, а не на политике, как это было при демократах.

Инвесторы надеются, что политика Трампа приведет к окончанию санкционных и торговых войн, что позитивно скажется на мировой экономике. Доллар растет вместе с акциями и криптовалютами, отражая ожидания стабильности и развития.



Бадалов отметил, что за последний год золото как актив-убежище росло, что демонстрировало пессимизм на рынках. Но сейчас настроения сменились. По его словам, наглядно работает поговорка: «покупай на слухах, продавай на фактах» — поэтому доллар укрепляется на ожиданиях.

Эксперт считает, что если Трамп сдержит свои обещания и, как следствие, доллар продолжит укрепляться, то это создаст перспективы для США.

Однако, если ожидания не оправдаются, есть вероятность, тренд вернется к прежнему уровню.

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Стоимость биткойна взлетела, побив исторический максимум
Binance: Биткойн обновил исторический максимум, достигнув $76,4 тыс.
07 ноября 2024, 02:35

Фото: iStock/peshkov

На площадке Binance стоимость биткойна достигла нового исторического максимума, поднимаясь на 9,3% до $76,4 тыс. к 00:12 мск.
Позднее, к 00:22 мск, курс биткойна снизился до $75,9 тыс., сохраняя рост на уровне 9,24%.

Биткойн представляет собой децентрализованную криптовалюту, функционирующую на блокчейн-технологии, где любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.

Система была представлена в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото, и наибольшая популярность криптовалюты отмечена в последние годы.

Эмиссия биткойнов ограничена, большая их часть уже добыта, что влияет на динамику цен.

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Госдума предложила запретить тратить более миллиона рублей из бюджета на концерты
06 ноября 2024, 20:37

Фото: iStock/ Oleg Elkov

В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому на концерты артистов будет запрещено тратить более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
С такой инициативой 6 ноября в среду выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

В документе указано, что после общественного резонанса в некоторых регионах уже отменили наиболее затратные концерты. К примеру, концерт певца SHAMAN стоимостью 15 миллионов рублей решили не проводить.

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Колосков заявил о разочаровании в ЦСКА
06 ноября 2024, 20:28

Фото: iStock/chiewr

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался, что стал разочаровываться в ЦСКА.
«ЦСКА играет все хуже и хуже. Это даже игрой назвать нельзя. Непонятно, что происходит. В команде есть мастеровитые футболисты, играющие в сборных своих стран, а у ЦСКА игры нет. ЦСКА показывает слабый футбол. Как будто задача команды – не дать играть сопернику. Я стал разочаровываться в ЦСКА, хотя ещё недавно у меня была надежда, что «армейцы» заиграют в футбол», — поделился в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Он добавил, что не видит в команде некоего куража, задора и фейерверка, необходимого доля хорошей игры.

Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА.

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#цска
#спорт
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Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре
«Яндекс Аренда»: Омск и Воронеж стали самыми доступны по аренде жилья в октябре
06 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.
Отмечается, что в среднем в этих городах аренда недвижимости стоила 25 тыс. рублей. Далее в этом рейтинге городов следуют Красноярск, Уфа и Челябинск.

Как передаёт Газета.ру, напротив, наиболее дорогая аренда недвижимости за прошлый месяц была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

А глава Гильдии Риэлторов РФ Константин Апрелев заявил, что, анализируя данные о доступности арендной недвижимости в регионах страны, стоит учитывать не только саму стоимость аренды, но и средние доходы населения в каждом регионе, размер квартирного фонда в регионе, а также затраты, которые тратят местные власти на строительство.

«Москва один из самых дорогих регионов по стоимости аренды, но если сравнивать с доходами, то она даже не на первом месте по недоступности. Москва, скорее, в десятке по уровню затрат на аренду в соотношении к доходам», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее исследование компании Rariteco показало, что основным отпугивающим элементом для покупателей элитной недвижимости является вид из окна, а также близость соседних домов.

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Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского
06 ноября 2024, 19:17

Владимир Путин и Владимир Жириновского (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения основателя и бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского.
«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского», — сообщается в тексте документа.

В указе также есть список членов организационного комитета во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после долгой болезни. 2 февраля политик был госпитализирован с диагнозом COVID-19 и серьёзным поражением легких. Врачи несколько раз вводили его в медикаментозный сон и боролись за его выживание сколько могли. Спасти лидера ЛДПР не удалось. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

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Назван топ самых высокооплачиваемых профессий в ноябре
В топ самых высокооплачиваемых профессий в ноябре вошли сварщики и токари
06 ноября 2024, 18:55

Фото: iStock/posonsky

Согласно данным сервиса hh.ru, наиболее высокооплачиваемыми профессиями в ноябре стали токари и сварщики.
Отмечается, что у последних заработная плата увеличилась на 72% за год, а предлагают им в среднем 196,1 тыс. рублей в месяц.

Как пишет Газета.ру, также в данный рейтинг вошли такие профессии, как DevOps-инженеры и агенты по недвижимости.

До этого жители Кузбасса в ходе проведённого hh.ru опроса признались, что им не хватает зарплаты на свободные траты.

«Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли, а также рабочему персоналу, представителям сферы безопасности, юристам, а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы. Реже всего на тотальную нехватку зарплаты жалуются строители», — приводит «Сiбдепо» исследование аналитиков сервиса.

Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.

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МВД: криминальная схема «Мамонт» возродилась
МВД предупредило об использовании мошенниками схемы «Мамонт»
06 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/ nevodka

На территории Российской Федерации «возродилась» ранее использовавшаяся мошенниками криминальная схема «Мамонт», информирует управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём Телеграм-канале.
«Мамонт» — потенциальная жертва на сленге, поясняют сотрудники. В огромном объёме данную махинацию мошенники использовали летом 2019 года.

«В классической схеме «Мамонт» мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов», — говорится в сообщении.

По новой схеме преступники воруют данные банковских карт просят жертв скачать на телефон приложение сервиса объявлений, которое якобы обеспечивает безопасную сделку. На самом деле в нём спрятана шпионская программа, которая может украсть данные банковских карт и входящие сообщения, отправленные для подтверждения.

По мнению специалистов, мошенники начали активно использовать схему «Мамонт» из-за скорого наступления новогодних праздников и массовой скупки подарков на популярных маркетплейсах

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Регистрацию на Международный форум #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили до 10 ноября
06 ноября 2024, 18:47

Фото: телеграм-канал Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Организаторы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили регистрацию на это событие. Теперь зарегистрироваться можно до 10 ноября.
«С 4 по 8 декабря в Москве соберутся 10 тыс. активных участников из всех уголков России и 40 стран мира. На форуме #МЫВМЕСТЕ-2024 участников ожидает море полезной информации: новые форматы добровольчества, тренды, советы от экспертов. Они также смогут установить новые связи, обменяться опытом, познакомиться с единомышленниками, помочь бойцам СВО, их семьям и жителям приграничных регионов», – отмечается в телеграм-канале Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Также пройдёт церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в том числе награды «Волонтёр года».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Мытищинские волонтёры стали призёрами регионального этапа премии #МыВместе

В Подмосковье наградили победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
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#регистрация
#подмосковье
#московская область
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Мытищинские коммунальщики справились с первыми в сезоне снежными осадками
06 ноября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Коммунальные службы городского округа Мытищи справились с уборкой первого в сезоне снега и противогололёдной обработкой. 5 ноября к работам привлекли 944 дворника и 237 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сотрудники АО «Сукромка» провели уборку дворов на Новомытищинском проспекте у дома №31. Очищены тротуары, входные группы и внутриквартальные проезды. Дворникам выдали около 20 тонн соляной смеси для обработки от гололёда. Непрерывно проводится проверка состояния улично-дорожной сети. Организована уборка улиц, дорог и дворов», – отметили в пресс-службе.
Там жителей Мытищ попросили быть осторожнее на дорогах. Водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима.

С вопросами и критическими замечаниями по поводу уборке снега жителям посоветовали обратиться в мытищинский зимний штаб, начавший работу с 1 ноября.

Если коммунальщики плохо убирают снег, следует звонить или писать в WhatsApp или Telegram по телефону 8 (916) 531-79-06.

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