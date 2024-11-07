Финансист предрек судьбу доллара при Трампе

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После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар США достиг самого высокого уровня за год.
Доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов объяснил агентству «Прайм», что рост валюты связан с ожиданиями инвесторов, так как Трамп сосредоточен на экономике, а не на политике, как это было при демократах.
Инвесторы надеются, что политика Трампа приведет к окончанию санкционных и торговых войн, что позитивно скажется на мировой экономике. Доллар растет вместе с акциями и криптовалютами, отражая ожидания стабильности и развития.
Бадалов отметил, что за последний год золото как актив-убежище росло, что демонстрировало пессимизм на рынках. Но сейчас настроения сменились. По его словам, наглядно работает поговорка: «покупай на слухах, продавай на фактах» — поэтому доллар укрепляется на ожиданиях.
Эксперт считает, что если Трамп сдержит свои обещания и, как следствие, доллар продолжит укрепляться, то это создаст перспективы для США.
Однако, если ожидания не оправдаются, есть вероятность, тренд вернется к прежнему уровню.
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Инвесторы надеются, что политика Трампа приведет к окончанию санкционных и торговых войн, что позитивно скажется на мировой экономике. Доллар растет вместе с акциями и криптовалютами, отражая ожидания стабильности и развития.
Бадалов отметил, что за последний год золото как актив-убежище росло, что демонстрировало пессимизм на рынках. Но сейчас настроения сменились. По его словам, наглядно работает поговорка: «покупай на слухах, продавай на фактах» — поэтому доллар укрепляется на ожиданиях.
Эксперт считает, что если Трамп сдержит свои обещания и, как следствие, доллар продолжит укрепляться, то это создаст перспективы для США.
Однако, если ожидания не оправдаются, есть вероятность, тренд вернется к прежнему уровню.
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Мария Моисеева