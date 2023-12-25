Дольщики получат ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В рамках восстановления прав обманутых подмосковных дольщиков ввели в эксплуатацию ЖК «Юбилейный» в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Жилой комплекс «Юбилейный» был введен в эксплуатацию после передачи прав на комплекс Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
Строительство ЖК начали еще в 2017 году и планировалось завершить все работы к 2021 году, но застройщик не смогу выполнить план вовремя и дольщики остались без квартир.
Стоит отметить, что ключи от долгожданных квартир смогут получить и отпраздновать новоселье 479 семей обманутых дольщиков.
Кроме этого, восстановление прав обманутых дольщиков являлась приоритетной задачей для правительства Подмосковья на 2023 год. На сегодняшний день данная задача текущего года почти полностью выполнена.
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Строительство ЖК начали еще в 2017 году и планировалось завершить все работы к 2021 году, но застройщик не смогу выполнить план вовремя и дольщики остались без квартир.
Кроме этого, восстановление прав обманутых дольщиков являлась приоритетной задачей для правительства Подмосковья на 2023 год. На сегодняшний день данная задача текущего года почти полностью выполнена.
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Мира Полтева