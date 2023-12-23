Дом для переселенцев из аварийного жилья в Красногорске достроят в начале будущего года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завершить строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, который возводится в Красногорске, планируют в I квартале 2024 года. Такой срок назвали в пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«Сейчас строители завершили монолитные работы. Продолжается устройство инженерных сетей и отделка помещений. Также рабочие устанавливают оконные блоки, фасадные конструкции, ведут кровельные работы», – уточнили в министерстве.Там добавили, что на объекте трудятся около 150 рабочих, задействовано пять единиц техники. В новостройку переедут 213 семей – более 500 жильцов трёх аварийных домах на улице Первомайской.
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Лора Луганская