Воробьёв: ключи последним обманутым дольщикам вручат в ближайшие дни

До конца года права обманутых дольщиков в Подмосковье будут полностью восстановлены. Последние ключи и компенсации гражданам передадут в ближайшие дни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении Главгосстройнадзора региона с 30-летием.