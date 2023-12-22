Воробьёв: ключи последним обманутым дольщикам вручат в ближайшие дни

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
До конца года права обманутых дольщиков в Подмосковье будут полностью восстановлены. Последние ключи и компенсации гражданам передадут в ближайшие дни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении Главгосстройнадзора региона с 30-летием.
«В этом году мы полностью восстановим права обманутых дольщиков. У нас их было 117 тыс человек. В ближайшие дни передадим последние ключи и компенсации. Спасибо нашему президенту за поддержку в этом вопросе. В Подмосковье по-прежнему востребован формат долевого строительства, но теперь он полностью защищён. 95% такого жилья строится с использованием эскроу-счетов», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он отметил, что под надзором ведомства сейчас более 2 тыс объектов капитального строительства. Специалисты внедряют технологии искусственного интеллекта для контроля их возведения. За 30 лет Московская область стала лидером по строительству жилья и социальных объектов в России.
«Наша задача – направлять предпринимателей, убирать лишнее давление, но при этом держать всё под контролем и подключаться, когда застройщику нужна помощь. В этом нам помогает «Центр содействия строительству», который сопровождает и упрощает взаимодействие с бизнесом», – отметил глава региона.Он добавил, что в следующем году планируется сократить для застройщиков выход на стройку с девять до шести месяцев. При этом в 2016 году срок составлял 36 месяцев.
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Лора Луганская