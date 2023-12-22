Дольщики проблемного красногорского ЖК «Опалиха Парк» начали получать ключи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Дольщикам первого корпуса проблемного ЖК «Опалиха Парк» в городском округе Красногорск в преддверии Нового года начали выдавать ключи. Долгожданные квартиры получат 217 семей, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«Завершения строительства своего дома теперь уже бывшие обманутые дольщики ждали более пяти лет. Проект ЖК «Опалиха Парк» был представлен в 2014 году застройщиком ООО «Авест». Деньги в возведение объекта вложили порядка 400 дольщиков. Однако девелопер не справился со своими обязательствами и из запланированных нескольких корпусов лишь наполовину построил первый», – рассказали в министерстве.Чтобы решить проблему, Минжилполитики Московской области поддержало предложение инвестора, Группы компаний «Гранель», о реализации социально-значимого проекта.
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Лора Луганская