В Реутове завершили строительство долгостроя ЖК «Юбилейный»

Фото: пресс-служба главного управления строительного надзора Московской области
Долгострой ЖК «Юбилейный» в Реутове полностью завершён. Об этом сообщила пресс-служба главного управления строительного надзора Московской области.
25-этажный 4-секционный жилой комплекс «Юбилейный» на 651 квартиру. В ближайшее время ключи от жилья смогут получить 479 пострадавших граждан.
«Строительство ЖК «Юбилейный» началось в 2017 году застройщиком ООО «СК «ПСТ». К 2021 году готовность дома составила почти 80%, после чего произошло резкое снижение темпов строительства, на площадке сократилось число рабочих. В марте того же года Главгосстройнадзор Московской области провёл внеплановую выездную проверку, по результатам которой выявил нецелевое расходование застройщиком денежных средств дольщиков в размере 629 млн рублей», - отметили в пресс-службе.
Стоит отметить, что перед началом работ над строительством здания Фонду защиты прав граждан пришлось частично демонтировать минеральную вату на фасаде здания, заменить трубы систем отопления и заново отстроить индивидуальных тепловой пункт, а также усилить подвал фундаментной плитой.
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«Строительство ЖК «Юбилейный» началось в 2017 году застройщиком ООО «СК «ПСТ». К 2021 году готовность дома составила почти 80%, после чего произошло резкое снижение темпов строительства, на площадке сократилось число рабочих. В марте того же года Главгосстройнадзор Московской области провёл внеплановую выездную проверку, по результатам которой выявил нецелевое расходование застройщиком денежных средств дольщиков в размере 629 млн рублей», - отметили в пресс-службе.
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Мира Полтева