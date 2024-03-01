Ключи от квартир в ЖК «Пехра» в Балашихе получили уже 4 тысячи человек

В Московской области проводятся активные работы по восстановлению лесов, за последние три года объём лесопосадок превысил объём санитарных вырубок почти в два с половиной раза, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

«С 2021 по 2023 годы в Подмосковье восстановлено почти в 2,5 раза больше площади лесов, чем пройдено санитарными рубками. На территории лесного фонда региона санитарные рубки проведены на площади чуть более 1,8 тыс. га. За тот же период лесовосстановления проведено на площади более 5 тысяч гектаров», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.



Он также напомнил, что с 2013 года в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва проводятся массовые экологические акции по посадке деревьев. За десять дет в рамках этих акций было посажено около 11 миллионов деревьев. Участие в акции приняли полтора миллиона человек.



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