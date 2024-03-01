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Ключи от квартир в ЖК «Пехра» в Балашихе получили уже 4 тысячи человек

01 марта 2024, 09:58
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На территории жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха ввели в эксплуатацию шесть жилых новостроек общей площадью более 280 тысяч квадратных метров, новоселье отпраздновали четыре тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Построена и введена в эксплуатацию половина жилых домов от запланированных 12. В настоящее время идёт возведение ещё трёх домов высотой от десяти до 26 этажей. Два из этих домов планируют сдать в эксплуатацию во втором и третьем кварталах текущего года», — отмечается в сообщении.
В жилом комплексе также создаётся социальная инфраструктура. На территории ЖК функционируют три детских сада. Открыта взрослая поликлиника и готовится к открытию детская. Ведётся строительство школы на 1500 учеников: учебное заведение откроется в этом году.

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#строительство
#минжилполитики мо
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В Подмосковье подключили «умный» сервис к ещё одной земельной онлайн-услуге
01 марта 2024, 10:39

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Получить услугу по предварительному согласованию предоставления земельных участков с неразграниченной собственностью на подмосковном госпортале стало ещё удобнее: к сервису подключили опцию предпроверки участка, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Умный» сервис проверяет оборотоспособность земельного участка и наличие пересечений с зонами различных ограничений. Если такие пересечения есть, сервис формирует подробный документ с этой информацией, что позволит пользователю решить, стоит ли использовать этот участок», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» размещена на подмосковном портале в разделе «Земля и стройка». Подать заявление могут члены садоводческих организаций, религиозных групп, многодетные семьи и представители ряда других категорий.

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#цифровизация
#земельные участки
#госуслуги
#надежда куртяник
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Жителям Подмосковья рассказали о новых способах мошенничества через опросы
01 марта 2024, 09:45

Фото: istockphoto / Diy1

Жителей Подмосковья предупредили о лжеопросах от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новом способе незаконного получения данных злоумышленники предлагают пользователям интернета поучаствовать в предвыборном опросе, после которое человек якобы «получит вознаграждение».


«В новой схеме обмана пользователю поступает предложение пройти соцопрос. Для этого требуется скачать мобильное приложение и ответить на несколько вопросов. После завершения опроса мошенники просят ввести данные банковской карты для получения вознаграждения. Также на фишинговой странице, куда пользователя переносит приложение, запрашиваются доступ к контактным данным и СМС. Вместо обещанной прибыли потенциальный респондент может потерять деньги», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что во избежании неприятных ситуаций министерство рекомендует подмосковными жителям тщательнее следить за своими данными и не проверять информацию, размещенную в сети или поступающую по телефону, в достоверных источниках. Кроме этого все желающие могут воспользоваться памятку по цифровой безопасности на портале госуслуг Подмосковья.

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#смс
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Симоньян рассказала о записи, где немецкие военные обсуждают теракт на Крымском мосту
Симноьян: офицеры ФРГ на аудиозаписи обсуждали удары по Крымскому мосту
01 марта 2024, 09:41

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Телеграм-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту.

«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда (канцлер ФРГ Олаф - прим.ред.) Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <...> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — пишет журналистка.
Симоньян отмечает, что офицеры обсуждают, как сделать это, чтобы немецкий канцлер мог и дальше заявлять, что не причастен к этому.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#мост
#фрг
#крымский мост
#нато
#шольц
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Стало известно, сколько вырубили и посадили деревьев в Подмосковье
01 марта 2024, 09:34

Фото: iStock/GettyTim82

В Московской области проводятся активные работы по восстановлению лесов, за последние три года объём лесопосадок превысил объём санитарных вырубок почти в два с половиной раза, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

«С 2021 по 2023 годы в Подмосковье восстановлено почти в 2,5 раза больше площади лесов, чем пройдено санитарными рубками. На территории лесного фонда региона санитарные рубки проведены на площади чуть более 1,8 тыс. га. За тот же период лесовосстановления проведено на площади более 5 тысяч гектаров», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.

Он также напомнил, что с 2013 года в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва проводятся массовые экологические акции по посадке деревьев. За десять дет в рамках этих акций было посажено около 11 миллионов деревьев. Участие в акции приняли полтора миллиона человек.

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#владислав мурашов
#эколог
#природа
#экологическая акция
#московская область
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В Одинцове прошли пожарные учения в физкультурно-оздоровительном комплексе
01 марта 2024, 09:30

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Пожарные Подмосковья провели учения в физкультурно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения проходили на базе одинцовского многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «Полюс Арена». В мероприятии ​приняли участие более 70 человек личного состава и 17 единиц специальной техники.

«Особую трудность представляет собой тушение пожаров в период, когда здание заполнено людьми: массовая эвакуация в начальный период не дает возможности пожарным в него проникнуть. Поэтому возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия подразделений.Спасательные работы из горящих или отрезанных дымом помещений организуют в большинстве случаев через окна по ручным пожарным лестницам и спасательным веревкам», — поделился начальник отдела организации пожаротушения управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области Алексей Мануковский.

Стоит отметить, что про итогам тренировки был проведена беседа по работе каждого из участников и оценка его действий.

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#мчс
#учения
#эвакуация
#человек
#здание
#тренировки
#развитие
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Кинологи напомнили об обязательной регистрации собак в Подмосковье
Кинолог Голубев напомнил об обязательной регистрации собак в Подмосковье
01 марта 2024, 08:44

Фото: istock / Ksenia Raykova

В сентябре прошлого года в Московской области вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных. Согласно ему, владельцы собак в обязательном порядке должны зарегистрировать своих питомцев. Собаки, которые родились до 1 сентября 2023 года должны быть зарегистрированы до 1 марта 2024 года.

«Обязательная регистрация собак – это большой шаг вперед, навстречу ответственному владению животными. Она позволяет повысить уровень персональной ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев, а также позволяет создать единую базу учета всех животных, что существенно облегчит последующие вопросы, касающиеся ответственного отношения к животным», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Эта пятница, 1 марта, станет последним днем, когда владельцы собак, которые родились до 1 сентября 2023 года, должны зарегистрировать своего питомца. Если животное появилось после этой даты, то у собаковода есть 14 дней для его регистрации (при условии, что собака достигла трехмесячного возраста).

Фото: istock / Evrymmnt

Зачем маркировать животное

Маркировка животного позволит вам позаботиться о его безопасности. Наличие чипа существенно облегчает поиски пропавшего питомца. Если вашу собаку найдут и приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце.

Маркировка – это цивилизованный и ответственный подход к владению животными. Процедура помогает повысить уровень персональной ответственности владельца. Если животное было оставлено на улице или были совершены любые другие противозаконные действия, получить информацию будет в разы легче, поскольку у собаки есть чип, с которого можно считать необходимую информацию о собаководе.

Фото: istock / Chalabala
Более того, появится единая база учета всех животных, которая будет содержать полноценные систематизированные данные, к котором в случае необходимости можно будет обратиться. Кроме того, регистрация животных поможет сократить распространение опасных болезней.

Как зарегистрировать питомца

Процедура достаточно простая. Владельцу необходимо подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области либо обратиться напрямую в одну из ветеринарных клиник для проведения процедуры регистрации.

Ветеринар сверит данные в заявлении, осмотрит животного и установит чип (если его не было) и внесет все данные о питомце в единую базу. После прохождения процедуры хозяин получает официальную выписку о регистрации животного.

Фото: istock / macniak

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#собаки
#данные
#регистрация
#маркировка
#ветеринар
#кинологи
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В России выразили готовность передать Украине жертв крушения Ил-76
Омбудсмен Москалькова: Москва готова передать Киеву тела жертв крушения Ил-76
01 марта 2024, 06:39

Фото: iStock/Gudella

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76 в районе села Яблоново Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, она контактирует с украинскими представителями по данному вопросу.

«Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», – сказала она.

Ранее Москалькова сообщила, что российские власти располагают всеми образцами ДНК, необходимыми для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что комитет в рамках расследования устанавливает личности украинского командования, приказавшего сбить российский Ил-76.

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#ск рф
#украина
#россия
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Москалькова заявила, что Россия может опознать жертв крушения Ил-76
Москалькова: Россия располагает всеми ДНК для опознания жертв крушения Ил-76
01 марта 2024, 05:35

Фото: сайт Кремля

Россия обладает всеми необходимыми ДНК для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области в конце января, об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», – сказала она.

Ранее глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что комитет в ходе расследования устанавливает личности украинских военоначальников, отдавших приказ сбить российский Ил-76.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны России, 65 украинских военнослужащих, находившихся на борту, были предназначены для обмена. Выживших в результате крушения не оказалось.

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#ск рф
#россия
#украина
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В США арестованный россиянин Марченко признал вину в контрабанде микроэлектроники
В США россиянин Марченко признал вину в контрабанде микроэлектроники
01 марта 2024, 03:02

Фото: iStock/simpson33

Гражданин России Максим Марченко, проживающий в Гонконге, признал свою вину по делу обвинения в незаконном приобретении американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских клиентов, сообщается в Министерстве юстиции США, передает РБК.
По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Дэмиэна Уильямса и помощника генерального прокурора Мэтью Олсена, Марченко признал свою вину в обмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США.

Как отмечает Олсен, подсудимый признался в сговоре, преследовавшем цель контрабанды технологий в Россию через сеть подставных компаний. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен 6 июня этого года.

Напоминаем, что Максим Марченко был арестован 19 сентября по обвинению в причастности к обходу антироссийских санкций.

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#сша
#россия
#арест
#суд
#контрабанда
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