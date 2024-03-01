Ключи от квартир в ЖК «Пехра» в Балашихе получили уже 4 тысячи человек

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«Построена и введена в эксплуатацию половина жилых домов от запланированных 12. В настоящее время идёт возведение ещё трёх домов высотой от десяти до 26 этажей. Два из этих домов планируют сдать в эксплуатацию во втором и третьем кварталах текущего года», — отмечается в сообщении.В жилом комплексе также создаётся социальная инфраструктура. На территории ЖК функционируют три детских сада. Открыта взрослая поликлиника и готовится к открытию детская. Ведётся строительство школы на 1500 учеников: учебное заведение откроется в этом году.
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