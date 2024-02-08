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Воробьёв раскрыл роль Прокуратуры Подмосковья в решении проблем обманутых дольщиков

08 февраля 2024, 15:48
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Знаковым результатом совместной работы подмосковных властей с Прокуратурой региона в прошлом году стало восстановление прав обманутых дольщиков. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии Прокуратуры Московской области.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье от недобросовестных застройщиков пострадали в общей сложности 117 тысяч человек. В итоге они получили ключи от квартир или компенсационные выплаты, при этом последние 15,6 тысяч дольщиков – в прошлом году.

Большую помощь в решении этих вопросов оказали прокуроры. Участвуя в работе Межведомственной рабочей группы, они добивались справедливых решений по каждому сложному объекту.

«К счастью, вопрос со 117 тысячами дольщиков закрыт. Мы продолжаем много строить. Все компании, которые приходят в Московскую область, выполняют сегодня одну понятную миссию – строят с профицитом детские сады, школы и поликлиники», – сказал Воробьёв.
На заседании подвели итоги надзорной деятельности в Московской области за 2023 год и поставили задачи на 2024-й.

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В 11 округах Подмосковья проверили качество воздуха
08 февраля 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Мониторинг качества атмосферного воздуха провели в Московской области: с 1 по 8 февраля мобильные экологические лаборатории совершили 19 выездов в 11 городских округов региона, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Воздух проверялся по 31 загрязняющему веществу, включая различные газы и взвешенные частицы. Ни по одному их показателей превышения предельно допустимой концентрации не выявлено», — говорится в сообщении.

Проверку провели в Богородском округе, Мытищах, Солнечногорске, Пушкинском. Клину, Ленинском, Можайском, Коломне, Сергиево-Посадском, Балашихе и Лобне.

Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что иногда жители жалуются на неприятный запах, однако это ещё не показатель опасной концентрации вредных веществ. Бывает и обратная ситуация: когда в воздухе ничего не чувствуется, а ПДК превышены. Поэтому дать информацию о реальном положении вещей может только лабораторный анализ.

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#экология
#воздух
#проверка
#московская область
#подмосковье
#тихон фирсов
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В Кашире открыли первичное отделение «Движения первых»
08 февраля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытие первичного отделения «Движения первых» состоялось в школе-интернате каширского микрорайоне Ожерелье, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ряды организации вступили активные ученики школы-интерната, объединенные миссией: «Быть с Россией! Быть человеком! Быть вместе! Быть в движении! Быть первым!». Теперь каждый ученик сможет раскрыть свои способности и таланты благодаря проектам движения и поддержке единомышленников», — говорится в сообщении.
Слова напутствия новым участникам движения сказала представительница отделения в городском округе Кашира Ангелина Фетисова. А ученики исполнили несколько художественных номеров.

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#движение
#школьники
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Для участников «Лыжни России-2024» будут работать бесплатные маршруты до места проведения
08 февраля 2024, 15:43

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Автобусы Мострансавто перевезут участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
10 февраля проезд для спортсменов и гостей Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2024» в автобусах предприятия будет бесплатным.

«Часть автобусов будут работать в режиме шаттлов и перевозить всех любителей активного отдыха с 08:00 до 16:00 от ТЦ «МЕГА Химки» до центральной площадки главного лыжного старта этого года — Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в г.о. Химки. Другие транспортные средства будут задействованы в заказных перевозках и доставят организованные группы на место проведения мероприятия. В рамках заказного обслуживания компания планирует перевезти порядка 240 человек», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что перед началом работы автобусов на соревнованиях, все водители пройдут инструктаж по безопасности и соблюдению ПДД, а в автобусах проведут необходимую проверку.

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#подмосковье
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В Москве вновь образовались рекордные сугробы
08 февраля 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/possum1961

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о рекордных сугробах в Москве.
«Московские сугробы превысили максимум нынешней зимы. По данным метеостанции мегаполиса ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром, 8 февраля, достигла отметки 60 см. Это является самым высоким значением с начала зимы. За сутки сугробы выросли на 7 см», — отметил в беседе с RT Леус.

Такой высоты сугробы до этого были зафиксированы в Москве в апреле 2013 года.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал ослабление морозов в Москве к понедельнику, однако после снова наступит похолодание.

«В понедельник морозы могут немного ослабевать до минус 5-9°C, и не исключено, что будет лёгкий снежок. Но после этого кратковременного ослабления температур москвичей снова будет ждать похолодание. Этот процесс нагнетания холода с севера будет продолжаться практически до середины февраля. А накопленная аномалия положительных температур быстро исчезнет и снова уйдёт в отрицательную область», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.

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#погода
#снег
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В Красногорске открыт уникальный авиамодельный клуб при школе
08 февраля 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Более 13 лет на базе Нахабинской школы №3 действует уникальный авиамодельный клуб «Зиг-заг». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Руководит клубом офицер запаса и опытный педагог Андрей Андреевич Кушнир.

«Заехал в школьный авиаклуб, чтобы ознакомиться с нынешними достижениями его воспитанников, а также обновленной материально-технической базой, которая сегодня позволяет в полной мере развивать таланты и практические навыки ребят. Разработка и конструирование авиамоделей, обучение пилотированию дронов и беспилотников – все это результат инженерной мысли, мастерства наставничества и следования современным трендам, что прививают интерес к науке и техники у подрастающего поколения», — поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Стоит отметить, ​что глава также отметил, что в будущем такие клубы можно будет ввести во всех школы городского округа.

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#подмосковье
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Воробьёв поставил задачу подмосковной Прокуратуре обеспечить права избирателей
08 февраля 2024, 15:20

До президентских выборов в России осталось чуть больше месяца. Нужно сделать всё, чтобы голосование прошло прозрачно, легитимно и с соблюдением всех прав избирателей. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии Прокуратуры Московской области.
На нём подвели итоги надзорной деятельности за 2023 год и поставили задачи на 2024-й. Как заявил Воробьёв, защита прав участников спецоперации, модернизация ЖКХ и расселение аварийного жилья остаются главными задачами совместной работы властей Подмосковья с прокуратурой региона. Он поблагодарил правоохранителей за профессионализм в решении самых актуальных вопросов.
«С каждым из присутствующих мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые насущные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. По традиции собираемся в начале года на расширенной коллегии, чтобы подвести итоги. Хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу», – подчеркнул Воробьёв.
Он добавил, что все подразделения ведомства в случае возникновения той или иной ситуации стараются разбираться в различных нюансах и деталях.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#прокуратура
#московская область
#подмосковье
#выборы
#голосование
#президент
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Опрос: Почти 30% россиян – сторонники теории эволюции
08 февраля 2024, 15:17

Фото: istockphoto.com/CIPhotos

Опрос ВЦИОМ показал, что 28% россиян являются сторонниками теории эволюции, 23% верят в божественное происхождение человека.
При этом, 39% ответили, что современная наука не в состоянии ответить на вопрос о нашем происхождении.

«Сторонников дарвинизма отличает молодой возраст (18–24 лет – 59%, 25–34 лет – 40%), атеизм (56%), а также активное пользование глобальной сетью (38%). Среди тех, кто склоняется к религиозной версии происхождения человека, выше процент женщин, россиян старше 60 лет, со средним образованием, граждан, исповедующих ислам, и жителей Северо-Кавказского федерального округа», – приводит АГН «Москва» текст исследования.

Отмечается, что опрос был проведён к 215-летию со дня рождения Чарльза Дарвина.

Ранее опрос SuperJob показал, что чаще всего на работу опаздывают россияне возрастом моложе 34 лет. А карьерный эксперт центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко перечислила наиболее частые ошибки в составлении резюме, к которым отнесла неструктурированное портфолио.

«‎Потенциальному работодателю будет приятнее рассматривать вашу кандидатуру, если он поймёт, что вы цените его время и готовы рассказать о себе в читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в едином стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неуместных акцентов, отвлекающих внимание. У резюме должна быть чёткая структура», — проговорила в беседе с RT Семеренко.

Также ошибками являются подбор неуместных фото к резюме, копирование обязанностей с разных мест работы и несоответствие образования заявленной позиции.

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#профессии
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Глава округа Кашира Шувалов провёл выездной приём жителей
08 февраля 2024, 15:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Приём жителей в формате выездной администрации провёл глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, мероприятие состоялось в культурно-досуговом центре «Родина», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На приёме также присутствовали представители Каширской больницы, управляющих компаний, администрации округа и профильные специалисты.

В ходе встречи был поднят вопрос о восстановлении участка тротуара в деревне Горки. Кроме того, решено оборудовать пандус через теплотрассу, которая находится на повороте с 1-й Больничной улицы в сторону Новосёлок. Пандус сделает более удобной путь жителей в поликлинику и детский сад.

Кроме того, глава округа поручил организовать постоянный приём педиатра в Кашире-1.

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#кашира
#михаил шувалов
#приём
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Депутат Фёдоров предложил в 10 раз повышать неоплаченные штрафы для иноагентов
08 февраля 2024, 14:48

Фото: istockphoto.com/TheCrimsonRibbon

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил в 10 раз увеличивать неоплаченные иноагентами штрафы.
Он объяснил такие меры тем, что многие иностранные агенты продолжают вести свою деятельность, игнорируя предписанные российским законодательством штрафы.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 20.25 КоАП РФ в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД.

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