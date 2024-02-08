Воробьёв раскрыл роль Прокуратуры Подмосковья в решении проблем обманутых дольщиков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Большую помощь в решении этих вопросов оказали прокуроры. Участвуя в работе Межведомственной рабочей группы, они добивались справедливых решений по каждому сложному объекту.
«К счастью, вопрос со 117 тысячами дольщиков закрыт. Мы продолжаем много строить. Все компании, которые приходят в Московскую область, выполняют сегодня одну понятную миссию – строят с профицитом детские сады, школы и поликлиники», – сказал Воробьёв.На заседании подвели итоги надзорной деятельности в Московской области за 2023 год и поставили задачи на 2024-й.
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