В России появится новая схема строительства жилья за деньги дольщиков

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В России будет внедрен новый механизм строительства жилья с использованием средств дольщиков. По результатам заседания комиссии Госсовета РФ, соответствующие предложения будут переданы в Минстрой.
«Минстрой РФ должен разработать предложения о дополнительных финансовых механизмах для поддержки жилищного строительства с привлечением средств дольщиков до первого июня 2024 года. Эти предложения предусматривают возможность строительства объектов социальной инфраструктуры», — сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документ, направленный в Минстрой.По информации издания, застройщики смогут возводить жилые дома в обмен на строительство детских садов и школ, привлекая средства дольщиков, но с гарантиями региональных бюджетов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты регионов и обеспечит создание новых объектов социальной инфраструктуры.
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