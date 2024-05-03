Квартиры получили уже более 250 дольщиков ЖК-долгостроя «Новая жизнь» в Красноармейске

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ключи от долгожданных квартир получают дольщики проблемного жилого комплекса «Новая жизнь» в городе Красноармейск Пушкинского округа, в настоящее время в права на своё жильё вступили уже более 250 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На данный момент ключи от своих квартир получила 251 семья. Всего долгожданное новоселье отметят 476 дольщиков», — отмечается в сообщении.Возведение жилого комплекса «Новая жизнь», состоящего из двух многоэтажных домов, компания-застройщик «ДВМ группа» начала одиннадцать лет назад. Дольщики должны были получить жильё в 2018 году, однако из-за финансовых трудностей компании строительство остановилось. В дальнейшем права на достройку ЖК были переданы подмосковному Фонду защиты прав дольщиков, благодаря чему дома были достроены и поставлены на кадастровый учёт.
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Лев Каштанов