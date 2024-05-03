Квартиры получили уже более 250 дольщиков ЖК-долгостроя «Новая жизнь» в Красноармейске

Ключи от долгожданных квартир получают дольщики проблемного жилого комплекса «Новая жизнь» в городе Красноармейск Пушкинского округа, в настоящее время в права на своё жильё вступили уже более 250 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.