В Реутове 685 семей получают ключи от квартир в ЖК «Юбилейный»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В городском округе Реутов дольщики в ЖК «Юбилейный» получают ключи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Порядка 430 обманутых дольщиков уже получили долгожданные ключи от квартир.
Стоит отметить, что жильцы смогут оформить право собственности на квартиры после подписания необходимых документов.
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«Возведение жилого комплекса начал в 2017 году застройщик ООО «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ). Квартиры дольщики должны были получить летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами. На сегодняшний день подписание документов и приёмка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и Министерством жилищной политики Московской области», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что жильцы смогут оформить право собственности на квартиры после подписания необходимых документов.
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Мира Полтева