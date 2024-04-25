Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Реутове 685 семей получают ключи от квартир в ЖК «Юбилейный»

В Реутове 685 семей получают ключи от квартир в ЖК «Юбилейный»

25 апреля 2024, 10:06
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Оригинал
В городском округе Реутов дольщики в ЖК «Юбилейный» получают ключи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Порядка 430 обманутых дольщиков уже получили долгожданные ключи от квартир.

«Возведение жилого комплекса начал в 2017 году застройщик ООО «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ). Квартиры дольщики должны были получить летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами. На сегодняшний день подписание документов и приёмка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и Министерством жилищной политики Московской области», — поделились в пресс-службе.



Стоит отметить, что жильцы смогут оформить право собственности на квартиры после подписания необходимых документов.

Читайте также:

Застройщик ЖК «Фабрикант» в Пушкине получил разрешение на возведение 25-этажного дома

Парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной

Подмосковные коммунальщики перейдут в майские праздники на усиленный режим работы
#дольщики
#квартиры
#ключи
#технологии
#право
#ск
#реутов
Загруженность дорог Подмосковья утром 25 апреля составила 5 баллов
25 апреля 2024, 10:07

В Московской области загруженность дорог по состоянию на утро четверга, 25 апреля, составила пять баллов, при этом на шести федеральных трассах и девяти шоссе наблюдается затруднение движения в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на следующих федеральных трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Киевское, Носовихинское, Новорижское, Волоколамское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не отвлекаться на телефон и не превышать разрешённую скорость.

Читайте также:

Глава Красногорска Волков проверил ход строительства путепровода в Аникеевке

Магистраль М-12 «Восток» в Подмосковье готовят к туристическому сезону

На подмосковных железнодорожных переездах с начала года произошло три ДТП
#минтранс мо
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Застройщик ЖК «Фабрикант» в Пушкине получил разрешение на возведение 25-этажного дома
25 апреля 2024, 09:37

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

25-этажный дом на 264 квартиры построят на территории жилого комплекса «Фабрикант» в подмосковном Пушкине, компания-застройщик «Профи-Инвест» получила соответствующее разрешение от Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«В 25-этажном корпусе предусмотрены квартиры различных планировок, в подъезде будет отведено специальное место для хранения велосипедов и колясок, а на первом этаже запроектированы коммерческие помещения, где можно будет открыть магазин, кафе и прочее», — говорится в сообщении.
Всего в составе ЖК «Фабрикант» планируется построить девять жилых многоэтажек, детский сад на 250 мест и школу, рассчитанную на 518 учеников. Кроме того, планом предусмотрено несколько крытых и наземных стоянок для машин на 1328 автомобилей, а также фитнес-центр, места для отдыха и центр детского творчества.

Читайте также:

Выдано разрешение на строительство более 30 индивидуальных жилых домов в Истре

В Красногорске продолжается строительства жилого комплекса «Аникеевский»

Дома для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме сдадут до конца сентября
#пушкино
#строительство
#минжилполитики мо
#министерство жилищной политики мо
#жилой дом
#жк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области подготовлено 1,2 тыс специализированных мест для отдыха в лесу
25 апреля 2024, 09:30

Фото: istockphoto / Pawel Kacperek

В Подмосковье оборудовано порядка 1,2 тысячи бесплатных мест отдыха в лесах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе начинается сезон майских праздников и отдыха на свежем воздухе.

«С 15 апреля в регионе начала функционировать интерактивная карта, где жители и гости Подмосковья могут выбрать удобную для себя локацию отдыха. В этом году также планируется добавить дополнительные пикниковые зоны – их впервые выбирают жители на портале «Добродел». Все участки подобраны в наиболее пожароопасных округах», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.

Кроме того, в Московской области есть оборудованные платные беседки.

Стоит отметить, что в ближайшее время отдыхающие смогут бронировать данные места для время провождения при помощи нового сервиса.

Читайте также:

В Подмосковье нарушение противопожарного режима в лесах грозит крупным штрафом

В подмосковных парках обустроили более 30 мест для пикников

Время шашлыков: стало известно, где провести майские праздники в Подмосковье
#карта
#добродел
#жители
#парки
#шашлыки
#подмосковье
#отдых
#пикники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной
Собянин: На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной
25 апреля 2024, 07:39

Фото: iStock/franz12

В Москве парковка во время майских праздников будет бесплатной. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«Это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

При этом те парковки, которые располагаются за шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Ранее также сообщалось, что в Подмосковье с 26 апреля по 13 мая будут ходить дополнительные пригородные электропоезда. ЦППК вместе с МЖД внесли изменения в расписание поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда. 26 апреля они будут ходить по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая – пятницы, 28, 29, 30 апреля, а также 9-11 мая, – по расписанию субботы, а 1 и 12 мая – воскресенья.

Читайте также:

Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники

График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники

Подмосковные коммунальщики перейдут в майские праздники на усиленный режим работы
#изменения
#режим работы
#майские праздники
#парковки
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд наложил арест на активы и счета Иванова
ТАСС: на счета и активы арестованного Иванова и его семьи наложили арест
25 апреля 2024, 06:53

Фото: РИА Новости / Кирилл Брага

Суд в Москве арестовал активы, счета и имущество заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Сейчас он находится в московском СИЗО по подозрению в получении взятки. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания сообщил, что всё зарегистрированное на него, его супругу, бывших жен и пятерых детей, включая приемных, было арестовано судом Москвы. Это было сделано с целью обеспечения безопасности в случае признания Иванова впоследствии виновным.

Следственный комитет РФ 23 апреля сообщил, что российского замминистра обороны Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса Российской Федерации.

По предварительным данным, эквивалент вменяемой Иванову взятки может превышать 1 миллиард рублей.

До этого сообщалось, что следствие проверит деятельность бывшей супруги Иванова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
#суд
#имущество
#обвинение
#следствие
#сизо
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китайские инвесторы заинтересовались Крымом
Гемпель: инвесторы из Китая хотят построить в Крыму сеть СТО и культурный центр
25 апреля 2024, 06:37

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.
«В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс», — заявил собеседник агентства.
Как утверждает Гемпель, инвесторам интересно сотрудничество с Крымом, так как они видят в регионе крупные экономические и туристические перспективы.

Ранее глава минздрава Крыма объявил о возможной отставке из-за срыва поставок лекарств. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
#строительство
#комплекс
#сотрудничество
#инвесторы
#новости
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следствие проверит деятельность экс-жены арестованного Иванова
«Лента.ру»: Бывшую жену задержанного Иванова проверят силовые структуры
25 апреля 2024, 04:38

Фото: istock / ???? ??????

Бывшую жену замминистра обороны России Тимура Иванова, Светлану Захарову, а также других его родственников проверят правоохранительные органы. Об этом информирует «Лента.ру».
По данным силовых структур, есть подозрение, что экс-супруга помогала оформлять госконтракты, а их развод мог быть просто формальностью.

Светлана Иванова является владелицей компании, которая занимается производством ламп, трубок и других электронных устройств, у нее также есть доля в рекламной фирме.

Согласно последней опубликованной декларации, Захарова зарабатывала 55 миллионов рублей в год. Стоит отметить, что Захарова — гражданка Израиля, что позволяет ей беспрепятственно перемещаться по миру в условиях санкций против России.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Он обвиняется в получении взятки особо крупного размера по статье 290 УК РФ.

До этого сообщалось, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 миллиарда рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
#ук
#развод
#компании
#захарова
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Принуждаемый к жесткому сексу любовницей-начальницей юноша обратился за помощью
25 апреля 2024, 04:11

Фото: istock / stefanamer

Молодой человек рассказал, что его избранница после успешного построения карьеры начала себя вести с ним как начальница, в том числе и в постели. На принуждение к жесткому сексу он пожаловался эксперту по отношениям Джейн О'Горман, чей совет публикует Daily Star.
Обратившийся за советом мужчина рассказал, что его 28-летняя возлюбленная начала вести себя высокомерно, называя партнера слишком мягким и ванильным.

«Проблема в том, что она весь день проводит в офисе и думает, что может прийти домой и продолжить работу. Мне надоело, что со мной обращаются, будто я наемный сотрудник, как в постели, так и вне ее», — посетовал он.
Парень отметил, что партнерша предпочитает жесткий секс, с помощью которого она снимает накопленный за день стресс.

«Мне, кроме секса, нужна любовь и привязанность. Что мне делать в такой ситуации?» — спросил мужчина.
О'Горман ответила, что успехи на работе не позволяют девушке вести себя с партнером как с мебелью. Если она решила идти по жизни с мужчиной, то должна проявлять доброту и уважение.

«Ее нужно поставить на место. Необходимо сказать, чтобы она успокоилась и перестала затевать игры, которые вам не по душе. Посмотрите ей в глаза и объясните, что вам надоело, когда вас пинают», — порекомендовала эксперт.
Специалистка заверила, что женщина будет больше уважать партнера, если поймет, что он может отстаивать свои личные границы.

О'Горман призвала выбрать момент, когда партнерша будет спокойна, и объяснить, что вы не желает продолжать выстраивать отношения в таком «агрессивном» формате, а нуждаетесь в заботе.

Читайте также:

В США 61-летняя женщина потеряла зрение после секса

Названы самые травмоопасные позы в сексе

«Искусство, а не реальность»: Сексолог о развитии психических заболеваний у любителей порно

#секс
#женщина
#любовь
#мужчина
#отношения
#стресс
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит
Аналитик Солдатенкова пояснила, как защититься при выдаче кредитов пенсионерам
25 апреля 2024, 03:22

Фото: istock / fizkes

Отказать пенсионерам в выдаче быстрого кредита банки не могут, даже в случае возможного мошенничества. Но существует ряд способов, с помощью которых можно избежать обмана. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».
Эксперт напомнила, что законодательно выдача таких кредитов не ограничена, к тому же многие банки считают пожилых людей крайне выгодными заемщиками.

«Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников», — отметила Солдатенкова.
В настоящие время есть два пути контроля выдачи таких кредитов — в первую очередь, необходимо повышать финансовую грамотность граждан, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам и раздавать рекламные материалы.

Пенсионеров необходимо предупреждать о риске попасться на крючок злоумышленников и потерять всё, еще и залезть в долги.

Также необходимо осуществлять проверку со стороны банков — в случае подозрений сотрудник должен позвонить и уточнить, только ли человек желает оформить кредит.

Ряд финансовых организаций уже проводит такие проверки касательно перевода денег, их следует распространить и на попытки оформления займов, подытожила аналитик.

Читайте также:

ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО

#проверка
#эксперт
#банки
#мфц
#долги
#медиа
#госуслуги
#кредит
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф