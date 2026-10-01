Доля пожилых жителей Кузбасса превысила долю детей
Население Кузбасса продолжает стареть: доля жителей старше трудоспособного возраста уже превысила долю детей до 18 лет. На начало 2025 года в регионе проживали 2,527 млн человек.
Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на данные региональной программы правительства Кемеровской области. Из них 24,3% приходились на жителей старше трудоспособного возраста, а 20,7% — на несовершеннолетних.
При этом доля старшего населения менялась в последние годы: в 2022 году она составляла 24,3%, в 2023-м — 24,7%, а в 2024-м — 23,9%. Власти прогнозируют дальнейший рост показателя. К 2030 году доля жителей старших возрастов может достигнуть 25,1–30,4%.
Одновременно сокращается общая численность населения региона. В 2022 году в Кузбассе насчитывалось 2,592 млн жителей, год спустя — 2,568 млн, в 2024-м — 2,548 млн, а к началу 2025 года показатель снизился до 2,527 млн.
Сократилось и число детей: за три года их количество уменьшилось с 557,4 тыс. до 522,1 тыс. человек.
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