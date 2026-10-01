Доля пожилых жителей Кузбасса превысила долю детей

01 октября 2026, 14:06

За три года число несовершеннолетних в регионе сократилось на 35 тысяч

Фото: istockphoto / seb_ra

Население Кузбасса продолжает стареть: доля жителей старше трудоспособного возраста уже превысила долю детей до 18 лет. На начало 2025 года в регионе проживали 2,527 млн человек.