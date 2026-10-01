В России предложили запретить агрессивную пропаганду отказа от мяса

01 октября 2026, 12:46

Стало известно, почему детям нельзя навязывать вегетарианство

Фото: istockphoto / vaaseenaa

Агрессивную пропаганду отказа от мяса необходимо запретить, чтобы защитить детей от идеологического давления.





Об этом заявил председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, сообщает «Абзац». По словам Иванова, взрослые люди вправе самостоятельно выбирать рацион, однако в соцсетях существуют группы, где людей запугивают, унижают и называют «убийцами». Специалист считает, что подобные методы уже нельзя назвать пропагандой здорового образа жизни.



Он также заявил, что в школах и детских садах детям начинают внушать, будто употребление мяса — это что-то плохое и греховное. При этом, по мнению общественника, отказ от мяса без грамотного подхода может навредить здоровью ребенка, которому необходимы животные белки, железо и витамин B12.



«Государству необходимо развивать масштабные просветительские программы, объясняя важность сбалансированного питания и ценность традиционной русской кухни», — отметил Иванов.