Россиянам рассказали, как снизить риск болезней сердца

01 октября 2026, 11:54

Глава СберСтрахования Харина призвала больше двигаться и следить за давлением

Фото: istockphoto / Foremniakowski

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, однако многие факторы риска можно снизить с помощью изменения повседневных привычек. Ко Всемирному дню сердца директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина рассказала «Петербургскому дневнику», на что жителям Санкт-Петербурга стоит обратить внимание для поддержания здоровья сердца.