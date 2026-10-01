Россиянам рассказали, как снизить риск болезней сердца
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, однако многие факторы риска можно снизить с помощью изменения повседневных привычек. Ко Всемирному дню сердца директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина рассказала «Петербургскому дневнику», на что жителям Санкт-Петербурга стоит обратить внимание для поддержания здоровья сердца.
В первую очередь специалист советует следить за питанием: ограничивать сладкое, солёное и полуфабрикаты, а также чаще включать в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и нежирные источники белка, например рыбу. Сейчас 88% петербургских семей едят свежие овощи и фрукты не менее двух раз в неделю — за год показатель вырос на 10 п.п.
Не менее важна регулярная физическая активность. ВОЗ рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю. Это могут быть быстрые прогулки, плавание, велосипед или йога. В Петербурге 28% опрошенных стараются заниматься физкультурой в свободное время — на 3 п.п. больше, чем годом ранее.
Курение, чрезмерное употребление алкоголя и постоянный стресс увеличивают нагрузку на сердце и могут повышать давление. При этом доля петербуржцев, которые употребляют алкоголь хотя бы раз в месяц, снизилась с 42% до 36%, а регулярно курящих — с 23% до 19%.
Также важно проходить профилактические обследования и контролировать давление, холестерин и уровень сахара в крови. За последние два года диспансеризацию прошли 56% опрошенных жителей Петербурга.
Даже здоровый образ жизни не исключает полностью риск инфаркта или инсульта, поэтому специалист советует заранее продумать финансовую и организационную поддержку на случай серьёзного диагноза. Страховые программы, в зависимости от условий, могут помочь с выбором клиники и врача, координацией лечения и организацией медицинской помощи в другом регионе.
В СберСтраховании также предусмотрена возможность продления полиса после наступления страхового случая. При каждом продлении страховая сумма возобновляется, что позволяет продолжать лечение при необходимости.
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