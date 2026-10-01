Кузбасс накроет погодный «маятник»
Погода в Кузбассе 2 октября ожидается контрастной. Ночью в отдельных районах температура может опуститься до −8 градусов, тогда как днём воздух местами прогреется до +21.
Как сообщает «Сiбдепо», на большей части территории региона ожидается около +11…+16 градусов. В пятницу осадков не предвидится. При этом ветер местами усилится до 12 метров в секунду.
В Кемерове ночью термометры покажут 0…−2 градуса, а днём столбики поднимутся до +15…+17. Утром город может окутать туман, а порывы ветра достигнут семи метров в секунду. В Новокузнецке ночью температура сохранится около +1 градуса, а днём поднимется примерно до +18. Синоптики не ожидают существенных осадков и сильного ветра.
Специалисты отмечают, что такой разброс температур характерен для середины осени в регионе. Днём солнце прогреет воздух, однако ночью земля быстро отдаст тепло, и температура резко упадёт.
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