Кузбасс накроет погодный «маятник»

01 октября 2026, 13:51

Синоптики прогнозируют контрастную погоду в Кузбассе 2 октября

Фото: Istock/kaikups

Погода в Кузбассе 2 октября ожидается контрастной. Ночью в отдельных районах температура может опуститься до −8 градусов, тогда как днём воздух местами прогреется до +21.