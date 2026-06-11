Доля соискателей со средним профессиональным образованием в России выросла
Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова заявила, что за два года доля соискателей со средним профессиональным образованием среди «белых воротничков» в России выросла на 14 процентов, а работодатели стали спокойнее относиться к отсутствию высшего образования. Об этом сообщает «Лента.ру».
Сильнее всего рост заметен в строительстве. Показатель прибавил 13,7 процента и достиг 47,3. В производстве он составил шесть процентов. В медицине и фармацевтике доля увеличилась на 4,4 процента, до 40 процентов. Компании смягчают требования и в вакансиях. Самый заметный рост зафиксировали в предложениях для директоров магазинов. Там доля вакансий, где достаточно СПО без диплома вуза, достигла 75,7 процента. Прирост составил 62,7 процента.
Похожую динамику аналитики отметили для специалистов по взысканию задолженности. Показатель вырос на 28,2 процента, до 50,1 процента. У начальников складов он увеличился на 11,6 процента, до 39 процентов.
По словам Игнатовой, структурный дефицит кадров заставляет компании действовать прагматичнее. На фоне нехватки компетенций бизнес смягчает формальные требования и делает акцент на реальных навыках. Это особенно заметно в производстве, строительстве и продажах. Она добавила, что кандидаты со средним профессиональным образованием часто обладают отраслевой экспертизой и техническими навыками, востребованными сильнее академических знаний.
Читайте также: