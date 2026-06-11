Доля соискателей со средним профессиональным образованием в России выросла

11 июня 2026, 07:55

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Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова заявила, что за два года доля соискателей со средним профессиональным образованием среди «белых воротничков» в России выросла на 14 процентов, а работодатели стали спокойнее относиться к отсутствию высшего образования. Об этом сообщает «Лента.ру».