Минздрав расширил перечень медицинских специальностей
Минздрав России изменил перечень специальностей для работников с медицинским и фармацевтическим образованием. В список вошли более 15 новых направлений. Об этом пишет РИА Новости.
Среди них — «аналитическая токсикология», «кинезиореабилитация», «медицинская биология», «медицинский массаж», «медицинская зоология» и другие. С 1 сентября 2027 года в перечень включат «паллиативную медицинскую помощь». Специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» сохранятся в списке до 1 сентября 2028 года. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.
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