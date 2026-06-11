Врач Косенкова посоветовала отказаться от жирной и жареной еды в жару
Главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова дала рекомендации по питанию на фоне сильной жары в Москве, где высокая температура держится уже несколько дней. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист посоветовала исключить из рациона жирные, жареные и копченые блюда. По ее словам, тяжелая пища создает дополнительную нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.
В жару Косенкова рекомендовала пить чистую воду, минералку или зеленый чай. В меню она посоветовала добавить овощи и фрукты, богатые влагой и калием. В их числе огурцы, томаты, листовой салат, шпинат и другая зелень. Полезной в такую погоду врач назвала легкую белковую пищу и кисломолочные продукты. Она отметила курицу, рыбу, нежирный кефир и творог.
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