Врач Косенкова посоветовала отказаться от жирной и жареной еды в жару

11 июня 2026, 07:21

Фото: iStock/Fascinadora

Главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова дала рекомендации по питанию на фоне сильной жары в Москве, где высокая температура держится уже несколько дней. Об этом пишет РИА Новости.