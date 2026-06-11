Юрист объяснил, как выдворить из купленного жилья бывшего владельца, который не съезжает
Если бывший собственник не хочет выезжать из проданной квартиры, покупателю не стоит пытаться вскрывать замки самостоятельно. Лучше действовать строго в рамках закона, объяснил агентству «Прайм» старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
Сначала следует направить продавцу официальную претензию. Если тот её проигнорирует, нужно зафиксировать факт пользования жильём после сделки — с привлечением полиции и соседей. Вскрывать замки разрешается только после того, как Росреестр зарегистрирует переход права собственности. Самовольное уничтожение имущества бывшего собственника может грозить уголовной ответственностью.
В случаях, когда продавец продолжает игнорировать требования, покупателю придётся обращаться в суд. Затем с исполнительным листом нужно идти к судебным приставам — именно они займутся выдворением бывшего хозяина.
Ранее кандидат юридических наук Аркадий Вайман напомнил о правилах раздела имущества при разводе. Так, например, имущество, нажитое в браке, при официальном разрыве отношений обычно делится поровну, однако есть объекты, которые остаются в собственности одного из супругов.
Читайте также: