Юрист объяснил, как выдворить из купленного жилья бывшего владельца, который не съезжает

11 июня 2026, 04:55

Юрист Терехин: Выдворить бывшего владельца из купленного жилья можно через суд

Фото: iStock/Nanci Santos

Если бывший собственник не хочет выезжать из проданной квартиры, покупателю не стоит пытаться вскрывать замки самостоятельно. Лучше действовать строго в рамках закона, объяснил агентству «Прайм» старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.