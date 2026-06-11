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Юрист объяснил, как выдворить из купленного жилья бывшего владельца, который не съезжает

Юрист Терехин: Выдворить бывшего владельца из купленного жилья можно через суд
Фото: iStock/Nanci Santos

Если бывший собственник не хочет выезжать из проданной квартиры, покупателю не стоит пытаться вскрывать замки самостоятельно. Лучше действовать строго в рамках закона, объяснил агентству «Прайм» старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.



Сначала следует направить продавцу официальную претензию. Если тот её проигнорирует, нужно зафиксировать факт пользования жильём после сделки — с привлечением полиции и соседей. Вскрывать замки разрешается только после того, как Росреестр зарегистрирует переход права собственности. Самовольное уничтожение имущества бывшего собственника может грозить уголовной ответственностью.

В случаях, когда продавец продолжает игнорировать требования, покупателю придётся обращаться в суд. Затем с исполнительным листом нужно идти к судебным приставам — именно они займутся выдворением бывшего хозяина.

Ранее кандидат юридических наук Аркадий Вайман напомнил о правилах раздела имущества при разводе. Так, например, имущество, нажитое в браке, при официальном разрыве отношений обычно делится поровну, однако есть объекты, которые остаются в собственности одного из супругов.

Мария Моисеева

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