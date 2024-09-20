«Дебилизация народа»: политолог Марков оценил закрытие Comedy Club

Астероид Апофис размером со 120-этажный дом может уничтожить Землю в 2029 году. Такое заявление сделал канадский астроном Пол Вигерт, сославшись на допущенную ранее критическую ошибку в расчетах. О новых данных в траектории Апофиса и его сближения с Землей читайте в материале «Радио 1».