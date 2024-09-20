«Дебилизация народа»: политолог Марков оценил закрытие Comedy Club

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Выпуск шоу Comedy Club, который выйдет в эфир на ТНТ 20 сентября, станет финальным. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».
Прекращение работы проекта в беседе с «Радио 1» прокомментировал политолог Сергей Марков.
По его словам, Comedy Club способствовал «дебилизации народа», его закрытие поможет оздоровлению общества, а создатели шоу «должны каяться».
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По его словам, Comedy Club способствовал «дебилизации народа», его закрытие поможет оздоровлению общества, а создатели шоу «должны каяться».
«Закрытие Comedy Club — это хорошее настроение на все время. Я с аплодисментами и радостью поддерживаю закрытие подобных проектов», — сообщил эксперт.Он добавил, что передача разлагала моральные ценности, способствуя разрушению семей и делая детей сиротами. Марков считает, что шутки Comedy Club не являются смешными.
«Он (Comedy Club) занимается дебилизацией народа. Глупые, идиотские шутки, по большей части несмешные. Там они (актеры проекта) изображают дебилов из себя. Уход Comedy Club будет способствовать оздоровлению общества, будет меньше дебилов и больше разумных людей. Семьи не будут разваливаться. Дебильный цинизм, который они развивали, семьи разрушает, делая сиротами детей. Поэтому на совести у этих создателей, я уверен, десятки тысяч разрушенных семей, сирот. Они все должны побриться налысо, идти в монастырь и каяться до конца жизни за то, что они сделали этим своим Comedy Club», — добавил Марков.Эксперт резюмировал, что он не знает причин закрытия проекта, но уход Comedy Club — хорошая новость, поскольку проект явно против морали, разума и прогресса.
«Я уж не знаю, по каким причинам (закрывают проект) может по финансовым, перестал приносить прибыль. Может быть, потому что действительно противоречит политике традиционных ценностей. Может, потому что кто-то из из начальников Comedy Club выступил с антироссийской позицией. Может, сочетание этих факторов, но уход Comedy Club с медийного пространства — это очень хорошо», — заключил политолог.
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Никита Кротов