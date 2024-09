Глава Nike уйдет в отставку

Отмечается, что Nike возглавит экс-топ-менеджер Эллиот Хилл, который пришел в компанию стажером в 1988 году, а покинул в 2020-м в должности президента по потребительским рынкам.Джон Донахью занимал пост исполнительного директора Nike с января 2020 года. По данным издания The New York Times, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.Примечательно, что после объявления о смене гендиректора акции компании резко подскочили примерно на ​десять процентов.ФСБ и МВД обнаружили склады с контрафактными кроссовками Nike, Puma и ReebokКомпания Nike обвинила New Balance в краже технологии производства кроссовокLestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas