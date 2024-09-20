Глава Nike уйдет в отставку

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Президент и главный исполнительный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку с 14 октября. Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что Nike возглавит экс-топ-менеджер Эллиот Хилл, который пришел в компанию стажером в 1988 году, а покинул в 2020-м в должности президента по потребительским рынкам.
Джон Донахью занимал пост исполнительного директора Nike с января 2020 года. По данным издания The New York Times, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.
Примечательно, что после объявления о смене гендиректора акции компании резко подскочили примерно на десять процентов.
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Джон Донахью занимал пост исполнительного директора Nike с января 2020 года. По данным издания The New York Times, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.
Примечательно, что после объявления о смене гендиректора акции компании резко подскочили примерно на десять процентов.
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Екатерина Коршунова