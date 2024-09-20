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Глава Nike уйдет в отставку

FT: генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку
20 сентября 2024, 11:56
Фото: iStock/Robert Way

Фото: iStock/Robert Way

Президент и главный исполнительный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку с 14 октября. Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что Nike возглавит экс-топ-менеджер Эллиот Хилл, который пришел в компанию стажером в 1988 году, а покинул в 2020-м в должности президента по потребительским рынкам.

Джон Донахью занимал пост исполнительного директора Nike с января 2020 года. По данным издания The New York Times, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.



Примечательно, что после объявления о смене гендиректора акции компании резко подскочили примерно на ​десять процентов.

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В Липицкой школе в Серпухове обновят физкультурный зал и спортивный инвентарь
20 сентября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Спортивный зал и инвентарь для занятий физкультурной обновят в Липицкой школе в городском округе Серпухов, средства на эти преобразования учебное заведение получило благодаря победе в конкурсе «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Липицкой школе заменят конструктор спортивного зала после того, как обновят стены и напольное покрытие, а также обновят спортивный инвентарь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победу в конкурсе «Вклад в будущее» Липицкая школа одержала в составе образовательного комплекса, в который входят также детские сады села Липицы, деревни Большое Грызлово и посёлка Крипичный Завод и школа в Большом Грызлове. Выигранные средства распределят по всем этим учреждениям.

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#серпухов
#школа
#спорт
#физкультура
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В Химках провели более 250 патриотических мероприятий
20 сентября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 250 патриотических мероприятий провели в городском округе Химки с июля этого года в рамках программы «Химки. Успех в единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для жителей проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы, круглые столы и прочие активности, спикерами выступают краеведы, историки, общественники, деятели культуры и депутаты.

«Я очень рада, что в нашем округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно», — заявила депутат Совета депутатов Юлия Мамай.
Особую важность мероприятий в рамках проекта для молодёжи отметил и председатель Совета депутатов округа Химки Сергей Малиновский. Он пояснил, что такие мероприятия помогают подрастающему поколению сформулировать свою гражданскую позицию и формируют готовность внести вклад в развитие своей страны.

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#химки
#мероприятия
#патриотизм
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе достигла 80%
20 сентября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском городском округе, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, сдать новую школу в эксплуатацию планируют до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Завершено устройство фасада здания, окончена черновая отделка помещений и почти наполовину выполнена чистовая отделка. Здание подключено к внешним инженерным сетям, смонтированы внутренние инженерные системы. На пришкольной территории ведётся установка малых архитектурных форм. Скоро рабочие приступят к озеленению», — говорится в сообщении.
В школе общей площадью 13,7 тысяч квадратных метров расположены учебные кабинеты, мастерские, помещения для продлёнки и кружков, три спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая с кухней и комната ожидания для родителей при входе в здание. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро.

Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#ленинский городской округ
#строительство
#минжилполитики мо
#школа
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Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
РБК: провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
20 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/Sorapop

Ассоциация «Ростелесеть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминационные условия из-за замедления YouTube. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что «Ростелесеть» попросила ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи.

Согласно мнению ассоциации, ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, Роскомнадзор подтвердил, что с середины июля ведет работу по замедлению работы видеохостинга YouTube в России.

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#дело
#интернет
#роскомнадзор
#youtube
#google
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Власти Павловского Посада провели приём жителей во дворце спорта «Надежда»
20 сентября 2024, 10:28

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Приём жителей в формате выездной администрации состоялся в Павловском Посаде 19 сентября на базе дворца спорта «Надежда», в ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся ремонта дорог и медучреждений, а также благоустройства, и пр., сообщает пресс-служба округа.
«Благодарю всех заявителей за активность и неравнодушие к родному Павлово-Посадскому округу», — написал в своих соцсетях по итогу встречи глава округа Денис Семёнов.
Формат выездной администрации высоко оценили местные жители.

«Оказалось очень удобно. Можно сразу решить несколько вопросов. Все заместители главы и руководители городских служб в одном помещении и могут взаимодействовать друг с другом и сразу договориться, кто и что делает», — поделилась впечатлением жительница Павловского Посада Ирина С.
Отмечается, что выездные администрации проводятся в Павлово-Посадском округе регулярно, информация об этом публикуется в официальной группе округа, записаться на приём можно по телефону: 2-11-79.

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#павловский посад
#выездная администрация
#жители
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Загруженность дорог Подмосковья утром 20 сентября составила 4 балла
20 сентября 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Степень загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро пятницы, 20 сентября, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону столицы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Дмитровское, Варшавское, Энтузиастов, Волоколамское, Ленинградское, Щёлковское, Рязанское, Минское, Косинское, Каширское, Носовихинское, Пятницкое, Калужское, Каширское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В ДПМО наградили лауреатов регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024»
20 сентября 2024, 10:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Доме Правительства Московской области состоялась встреча с участниками финального этапа регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова вручила лауреатам именные дипломы, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
Елена Ищук, музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» из городского округа Химки, стала одним из призёров конкурса.

«Встреча была для меня волнительной, долгожданной. Была рада встретиться с коллегами, поговорили, поделились опытом», — рассказала Ищук.
Для участников провели дополнительное собеседование, по результатам которого будет выбран победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Во время мероприятия финалисты обменялись профессиональными знаниями и опытом.

«Было очень интересно послушать коллег. Всегда приятно видеть единомышленников, которые не стоят на месте и постоянно развиваются», — поделилась Ищук.
Победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024» будет объявлен на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя. Оно пройдёт в Доме Правительства Московской области.

Губернатор Московской области, Андрей Воробьёв, наградит лучших педагогов и воспитателей региона.

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Семья из Орехово-Зуева купила квартиру по жилищной программе
20 сентября 2024, 10:11

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» позволила многодетной матери из Орехово-Зуевского городского округа приобрести собственную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Наталья Сахарова воспитывает трёх дочерей: Анну, Людмилу и Алёну. По словам женщины, её старшие дочери недавно отпраздновали совершеннолетие, а младшей Алёне 14 лет.

«Девочки по характеру разносторонние. В детстве все занимались спортивной гимнастикой. Сейчас старшие учатся в колледже. Анна выбрала „гостиничное дело“, Людмила станет художником по костюмам. Младшая Алена очень творческая, после уроков ходит в швейные кружки», — рассказывает она.
Сахаровы делили жильё с родственниками. Узнав о региональной поддержке из интернета, Наталья решила воспользоваться ею.

«Теперь у нас собственная „двушка“. Она находится в прекрасном месте, рядом лес, речка. Близко идти до работы и до школы», — говорит она.

В 2024 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Московской области участниками стали 271 семья.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст до 35 лет, потребность в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), постоянная регистрация в Московской области и наличие дохода для оплаты 65 % от расчётной стоимости жилья или возможности получения кредита на эту сумму.

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Министерство жилищной политики Московской области рассказало как правильно купить жильё
20 сентября 2024, 09:58

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На разных этапах приобретения собственной недвижимости возникает множество вопросов и сомнений. Однако если подготовиться к ним заранее, процесс покупки станет более спокойным, а сопутствующие трудности будут успешно преодолены. Министерство жилищной политики Московской области предлагает план действий, который поможет подготовиться к покупке квартиры и учесть все важные моменты.

Шаг 1: Выбор типа жилья. Первичное жильё: недвижимость на первичном рынке включает готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщиков. Оформление происходит через договор купли-продажи или долевого участия.

Вторичное жильё: готовая недвижимость с уже оформленным правом собственности. Сделка заключается через договор купли-продажи.

Шаг 2: Поиск жилья. Интернет-ресурсы: популярные маркетплейсы, специализированные группы и паблики в социальных сетях для сравнения цен, просмотра планировок и фотографий недвижимости, а также связи с продавцами.

Риелторы: оплата услуг агента может быть хорошим решением для тех, кто не имеет времени или опыта для самостоятельного поиска. Агент проконсультирует, подберёт варианты, организует показы, проверит продавца и поможет заключить сделку.

Шаг 3: Оформление сделки. Договор купли-продажи: для заключения сделки необходимы паспорта покупателя и продавца, правоустанавливающие документы на жильё, заявление о государственной регистрации договора и квитанция об оплате госпошлины.

Обмен: процедура использования средств от продажи одной квартиры для покупки другой, возможно с доплатой. Регистрация недвижимости происходит одновременно.

Ипотека: приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления включает паспорт, справку о доходах, заверенную копию трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение.

Если учесть все эти аспекты заранее, процесс покупки недвижимости пройдёт гладко, без лишних нервов и проблем.

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