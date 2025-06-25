«Должно быть стыдно!»: в Госдуме призвали создать реестр проституток

25 июня 2025, 11:44

Депутат Виталий Милонов предложил создать реестр проституток

Фото: iStock/Alexander Ließ

В Госдуме предложили создать реестр проституток.





Инициатором выступил депутат Виталий Милонов, который предложил ввести уголовную ответственность для проституток, эскортниц и их клиентов, вплоть до лишения паспортов и создания публичных списков.



Парламентарий настаивает на запрете замужества для женщин, которые оказывают интимные услуги, а также требует проверять депутатов на предмет пользования такими услугами. Он подчеркнул, что платящие за проституцию клиенты недостойны иметь деньги.





«Я хочу уголовное наказание всем проституткам, всем эскортницам! Лишение прав, отнять у них все паспорта, запретить им выходить замуж, создать публичный список проституток с адресами, чтобы люди знали, что к ней заходить нельзя. Она кто? Она тварь!», – подчеркнул Милонов в программе «Место встречи» на НТВ.