«Должно быть стыдно!»: в Госдуме призвали создать реестр проституток
Депутат Виталий Милонов предложил создать реестр проституток
В Госдуме предложили создать реестр проституток.
Инициатором выступил депутат Виталий Милонов, который предложил ввести уголовную ответственность для проституток, эскортниц и их клиентов, вплоть до лишения паспортов и создания публичных списков.
Парламентарий настаивает на запрете замужества для женщин, которые оказывают интимные услуги, а также требует проверять депутатов на предмет пользования такими услугами. Он подчеркнул, что платящие за проституцию клиенты недостойны иметь деньги.
«Я хочу уголовное наказание всем проституткам, всем эскортницам! Лишение прав, отнять у них все паспорта, запретить им выходить замуж, создать публичный список проституток с адресами, чтобы люди знали, что к ней заходить нельзя. Она кто? Она тварь!», – подчеркнул Милонов в программе «Место встречи» на НТВ.Депутат добавил, что выходить замуж таким женщинам можно лишь после «слезного покаяния и трехлетнего поста».
Ведущий программы Иван Трушкин подчеркнул, что публикация адресов может спровоцировать насилие, однако Милонов остался при своём, продолжив отстаивать свою позицию.